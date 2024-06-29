Як правильно проходити ВЛК: адвокат пояснив усі нюанси

Найчастіше випадки із негайним відправленням до військових частин мобілізованих, які мають проблеми зі здоров’ям, трапляються після незаконного затримання.

Після примусового доставлення до ТЦК військовозобов’язаний може на законних підставах відмовитися від проходження військово-лікарської комісії, а за наявності проблеми зі здоров’ям оскаржити висновок ВЛК та не бути миттєво мобілізованим.

Відповідні роз’яснення зробив на своєму YouTube-каналі адвокат Роман Сімутін.

За його словами, найчастіше випадки із відправленням до військових частин мобілізованих, які мають проблеми зі здоров’ям, трапляються після незаконного затримання, коли під психологічним тиском та від незнання своїх прав чоловіки підписують документи, які взагалі не повинні підписувати, та погоджуються з тим, з чим не повинні погоджуватися.

Яка процедура проходження ВЛК

Проходження медогляду під час мобілізації регулюється пунктом 3 глави 2 наказу Міноборони від 14 серпня 2008 року №402. Зокрема, відповідно до підпункту 3.4, перед оглядом проводиться загальний аналіз крові, зокрема на ВІЛ, гепатит, цукор, загальний аналіз, визначається група, резус, проводиться рентген, а особам за 40 років обов’язково вимірюють тиск та проводиться ЕКГ.

Далі ще цікавіше – відповідно до підпункту 3.5, до початку проведення медичного огляду ТЦК отримує дані від органів соціального забезпечення щодо осіб з інвалідністю.

А військовозобов’язаний під час проведення медичного огляду зобов’язаний надати членам ВЛК ТЦК та СП медичну картку амбулаторного хворого за формою №025/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року №110, виписки з медичної документації щодо перенесених захворювань, отриманих травм, поранень тощо, якщо така інформація відсутня в електронній базі МОЗ.

Як відмовитися від негайного проходження ВЛК

У разі незаконного затримання та порушення процедури проходження ВЛК, яка чітко прописана у наказі №402, потрібно заявити про відмову виконувати незаконні розпорядження та зазначити, що погоджуєтеся проходити військово-лікарську комісію у спосіб, визначений законом, та запропонувати виписати повістку та направлення на іншу дату для отримання виписки з амбулаторної книжки та лікарських висновків.

Які документи потрібно надати у ТЦК

До особової справи окремою заявою слід долучити всі без винятку лікарські виписки та висновки з амбулаторної картки. Зверніть увагу – виписку з амбулаторної карти ви не просто можете надати, ви ЗОБОВ’ЯЗАНІ це зробити. Згідно з тим же підпунктом 3.5, зазначені документи, а на офіцерів і прапорщиків запасу також особові справи, ТЦК та СП до початку огляду подає для вивчення у ВЛК. Тобто всі ваші виписки та висновки з лікарень та амбулаторної книжки передаються на ВЛК, а не просто картку обходу лікарів, як це часто відбувається зараз.

Спеціалісти, які входять до складу ВЛК, не ставлять діагнозів, а лише дають експертну оцінку стану особи та порушень функції організму. Тобто придатність ВЛК визначає за діагнозами, які ви подали, або при додатковому обстеженні, якщо вас направила сама ВЛК.

Якщо справу на ВЛК не передали, перед проходженням огляду у профільного лікаря щодо вашого захворювання повідомте про наявність проблеми, покажіть виписку та зазначте, що долучили всі ваші документи до особової справи.

Як оскаржити висновок ВЛК

Якщо проблематика із здоров’ям тягне як мінімум на придатність до служби в ТЦК, логістичних підрозділах, навчальних центрах, але вам ставлять “придатний” і не направляють на додаткове обстеження, тоді одразу прямуйте до голови ВЛК, пишіть скаргу і чекайте офіційної відповіді з поясненнями. Ненадання відповіді на скаргу можна розглядати як бездіяльність голови ВЛК з подальшим можливим оскарженням.

Майже у 90% випадків після проходження ВЛК намагаються вручити повістку на відправлення до військової частини, не надавши висновку ВЛК про придатність, оформленої у вигляді довідки. Довідку видають вже разом із військовим квитком, коли пропонують поставити підпис, правда без дати – вона вже там стоїть. Щоправда, не та, якою ви отримуєте, щоб ви не змогли скористатися правом на оскарження, перебуваючи ще вдома. Бо якщо ви потрапляєте в частину, тоді оскаржувати висновок в дійсності можна, але на проведення повторного огляду вас просто не пустять.

Строк оскарження складає всього один місяць. Для оскарження цього висновку, як показують ситуації, в довідці, стоїть дата місячної давнини або ж за тиждень до закінчення строку на оскарження.

Тож першочергово вам повинні видати довідку про придатність. Ви повинні розписатися за її отримання, поставити правильну дату, коли ви отримали цю довідку. Якщо не погоджуєтесь з висновком ВЛК, можете одразу написати заяву на оскарження, і до моменту переогляду вас не можуть мобілізувати.

У пункті 72 постанови Кабміну №560 від 16 травня 2024 року у разі незгоди громадянина з рішенням ВЛК при ТЦК та СП на підставі його заяви він направляється для проходження військово-лікарської комісії при обласному ТЦК та СП. Тобто якщо ви не погоджуєтеся з довідкою ВЛК, вам потрібно зазначити, що ви будете писати заяву про направлення на повторний огляд.

Яка відповідальність за відмову від проходження ВЛК

Існує законний спосіб відмови від ВЛК, якщо вас при примусово доставили або порушується процедура проходження медичного огляду, визначена наказом Міноборони №42.

За звичайну відмову проходити ВЛК можуть притягнути максимум до адміністративної відповідальності за статтею 210-1 Кодексу про адмінправопорушення з накладенням штрафу 17 000 грн та зобов’язанням відпустити.

Якщо буде доведено, що особа не проходить ВЛК з метою ухилення від мобілізації, то це буде кримінальна відповідальність. Але примусово ніхто не може примушувати проходити ВЛК.

Якщо вас доставили силоміць, то потрібно до постанови, яка виноситься про притягнення вас до адміністративної відповідальності, внести зауваження, що ви не погоджуєтесь на проходження ВЛК, оскільки відбувається незаконне затримання.

Але якщо ви нічого не напишете, візьмете наступну повістку, не з’явитеся вказаної дати, а це все зафіксують на відео, тоді після повторного штрафу вже у 25 000 грн вас знову ж таки можуть притягнути до кримінальної відповідальності. // ТСН