Як зараз облаштовують польову кухню?

Заздалегідь продумана польова кухня дозволяє взяти із собою найважливіше спорядження для комфортного харчування. Вибір її розміру та оснащення залежить від кількості людей, яких потрібно годувати (3, 10, 30, 50, 125 і 170 чоловік) та їхніх потреб.

За рівнем мобільності польова кухня може бути переносною та пересувною. Сучасні фуд-траки облаштовують здебільшого в автотранспорті. Наприклад, таким чином успішно реалізований проєкт фуд-траку на базі вантажного автобуса IVECO.

Ось яке куховарське обладнання має бути на польовій кухні на думку експертів компанії “Фуд Еквіп”.

Казан, газовий пальник, піч чи електрична плита

Якщо плануєте готувати повноцінні обіди для великої групи людей, найкраще підійде один чи кілька казанів від 25 до 340 л. Можна обрати угорський, розвідувальний, туристичний, трапперський або бушкрафтовий казан. Незалежно від виду, це велика каструля з дугоподібною ручкою, що дозволяє підвішувати її над вогнем на спеціальному металевому каркасі або зробити його своїми руками з паличок.

Якщо хочете зменшити свій багаж, обирайте невеликий газовий пальник і складний посуд. Він складається з невеликої конфорки та газового балона. Це дуже зручне рішення – експлуатувати похідну плиту такого типу надзвичайно просто. Таке спорядження не важке, хоч і може зайняти багато місця в рюкзаку чи в машині. Однак газовий пальник може виявитися не найкращим рішенням для багатоденного походу в місце, де складно заправити балон.

Цю проблему вирішують похідні печі, які працюють на рідкому паливі. Їхні баки заправляють бензином, який можна придбати на заправних станціях. Але в результаті згоряння палива посуд чорніє, тому його потрібно буде ретельно відчищати. Трубка, що подає паливо з бака до пальника, теж час від часу вимагатиме ретельного очищення.

Електрична плита підходить для випадків, коли можна легко підключитися до електрики. Тоді не доведеться користуватися відкритим вогнем та заливати бензин, а готувати їжу буде більш комфортно.

У деяких випадках використовується похідна піч, що топиться дровами. Вона складається із системи невеликих пластин, які у зібраному вигляді утворюють камін і пальник. Помістіть невеликі шматочки дерева всередину і підпаліть. Така плита займає дуже мало місця, але не є досить ефективним пристроєм для більшої їжі. Добре працює лише при кип’ятінні невеликої кількості води.

Що ще потрібно для польової кухні?

Слід ретельно продумати все – як будете готувати та подавати страви, де зберігати продукти і що ви будете їсти.

Окрім плити чи печі, знадобляться:

каструлі, сковорідки та чайники, тобто посуд, в якому можна розігріти страву або закип’ятити воду. Можна вибрати кілька типів: туристичні каструлі зі складними ручками, казани, які за потреби можна навіть підвішувати над вогнем. Дорожній металевий чайник зручний, коли потрібно лише закип’ятити воду для чаю або залити окропом сублімовану їжу. Вода в чайнику закипить набагато швидше, ніж у вищезгаданому посуді, тому витратите менше палива. До того ж користуватися чайником у цьому випадку зручніше. Цей вид посуду найчастіше виготовляється з нержавіючої сталі чи анодованого алюмінію. Обидва ці варіанти добре працюють при приготуванні їжі на газовій або паливній плиті, але алюміній стійкіший до механічних пошкоджень. Якщо ви не проти сучасних рішень і зайвої ваги багажу, ви можете взяти навіть класичний електрочайник; столове приладдя. Для великої групи людей знадобляться тарілки або миски виделки, ложки, ножі та філіжанки. Відмінним варіантом є складні силіконові миски, які не займають багато місця та в розкладеному вигляді досить місткі. Вони зручні, їх легко мити. Всі елементи повинні бути легкими та міцними, найчастіше вони виготовляються із міцного пластику або металу. Пластиковий посуд має схожі характеристики, але не складаний, тому займає більше місця; туристичний холодильник буде незамінним влітку, коли продукти швидко псуються і до найближчого магазину дуже далеко; меблі, виготовлені з міцних матеріалів, які не зазнають шкоди здоров’ю людини та навколишнього середовища, зокрема з нержавіючої сталі. При виробництві враховують, що вони не повинні мати гострих і ріжучих країв, а також штирів, що виступають; їжа. Сублімовані продукти, поживні та водночас швидкі у приготуванні. Їх навіть можна вживати прямо з упаковки. Консерви, готові страви, напівфабрикати, що дозволяють швидко приготувати гарячі страви.

Така польова кухня потрібна не лише військовим. Вона чудово працює як елемент позашляхового туристичного відпочинку, спортивних заходів, ярмарків, пікніків чи різноманітних свят на природі.