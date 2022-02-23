СБУ викрила ще 35 організаторів фейкового «референдуму» 2014 року та представників окупаційної влади на сході України

Служба безпеки України продовжує системні заходи щодо викриття і притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки на сході України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Ще 35 організаторам антиконституційного «референдуму» 2014 року у Донецькій та Луганській областях і представникам окупаційної влади ОРДЛО повідомлено про підозри від початку 2022 року.

За даними слідства, ці особи організовували та сприяли проведенню псевдореферендуму на території Донеччини та Луганщини. Серед підозрюваних – депутати кількох міськрайрад регіону, які зрадили присязі й перейшли на бік окупантів.

Як члени незаконних «дільничних виборчих комісій» вони готували списки виборців та збирали підписи за легітимізацію представників незаконних збройних формувань.

У злочинах проти основ національної безпеки України, створення незаконних збройних формувань та порушенні законів та звичаїв війни також підозрюється низка учасників незаконних збройних формувань.

Зокрема, йдеться про таких бойовиків та представників окупаційної влади:

«заступник генерального прокурора ЛНР»,

«начальник Стаханівського МРВ МГБ ЛНР»,

«оперуповноважений Алчевського МРВ МГБ ЛНР»,

«перший заступник начальника Макєєвського міськуправління МВС»,

«заступник директора департаменту боротьби з контрабандою та порушенням митних правил – начальник оперативного управління Державного митного комітету ЛНР»,

«начальник відділу громадянства та взаємодії «МС МВС ДНР» та інші.

Наразі їм повідомлено про підозри за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Триває слідство для встановлення усіх обставин та причетних до незаконної діяльності осіб.

Викриття та документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва прокуратури.