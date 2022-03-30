Як зняти готівку в Іспанії без комісії – особливості для українців

Зняти готівку у чужій країні не так просто з українською карткою, а в нинішній ситуації, коли в європейські країни хлинули біженці, ця проблема набуває особливого характеру.

«Сьогодні» розповідають, як українці можуть зняти готівку в Іспанії без комісії.

Перевести в готівку гроші без комісії в іспанському банкоматі з чужої, та ще й української картки – навряд чи вийде, оскільки комісію за зняття за кордоном візьме навіть ваш банк .

Але на період війни для українських біженців вигадали вигідне рішення.

Іспанська міжнародна група BBVA пропонує українським біженцям без посвідки на відкрити основний платіжний рахунок абсолютно безкоштовно і за цим рахунком передбачені такі послуги:

внесення коштів готівкою до євро;

зняття готівки в євро в офісах BBVA або банкоматах, розташованих в Іспанії або інших державах-членах Євросоюзу;

платіжні операції з використанням дебетової або картки для виплат, включаючи онлайн-платежі у Євросоюзі;

Зазвичай, за обслуговування такого рахунку з клієнта стягується щомісячна комісія, але для українців, які потрапили у скрутне становище комісія скасовується.

Зняття готівки у Німеччині

У цій країні теж не так просто з картками українського зразка, оскільки у ФРН майже не приймають Visa та Mastercard, відповідно зняти готівку у місцевих банкоматах практично неможливо.

Єдиний вихід, щоб знімати гроші без комісії – оформити у німецькому банку картку Electronic cash (Girocard). З неї ви зможете безкоштовно знімати гроші у таких банкоматах:

Sparkasse;

Volks und Raiffeisenbanken;

Cash Group.

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