Яке спецобладнання потрібно для технічного обслуговування і ремонту автомобілів

Більшість власників автомобілів стикаються з необхідністю ремонту щонайменше кілька разів на рік, враховуючи як планове обслуговування, так і непередбачені поломки.



Хоча ремонт у гаражі може здаватися дешевшим, у довгостроковій перспективі професійний ремонт на СТО часто виявляється більш економічним та надійним вибором. Чому це так – пояснюють експерти компанії JTC auto tols, як займаються постачанням сучасного обладнання для техобслуговування і ремонту двигунів, кузова та інших частин сучасних авто.

Краще ремонтувати автівку на СТО чи у гаражах?

Ремонт автомобіля на професійному СТО має значні переваги порівняно з ремонтом у гаражах з декількох причин.

По-перше, СТО мають доступ до спеціалізованого обладнання, яке рідко можна знайти в гаражних умовах, на них працюють професійні механіки, які регулярно проходять навчання та мають досвід роботи з різними марками авто.

По-друге, більшість СТО надають гарантію на виконані роботи та встановлені запчастини, та мають доступ до актуальних технічних баз даних та інструкцій виробників.

По-третє, на СТО можуть провести повну комп’ютерну діагностику, що майже неможливо в гаражних умовах, а професійне обладнання та досвід механіків забезпечують безпечний ремонт складних систем автомобіля.

Ще, як зазначають експерти компанії, сучасні автомобілі потребують спеціального обладнання для технічного обслуговування і ремонту через те що:

Сучасні авто мають складну електроніку та комп’ютерні системи, які вимагають специфічних діагностичних приладів.

Деталі двигуна та інших систем виготовлені з високою точністю, що вимагає спеціальних інструментів для їх обслуговування.

Кожен виробник має свої особливості конструкції, що потребує специфічного обладнання.

Деякі системи (наприклад, подушки безпеки) вимагають спеціальних процедур і інструментів для безпечного обслуговування.

Сучасні двигуни повинні відповідати суворим екологічним стандартам, що вимагає точного налаштування за допомогою спеціального обладнання.

Сучасні кузови часто виготовляються з легких сплавів або композитних матеріалів, які потребують специфічних методів ремонту.

Багато систем (як-от ADAS – системи допомоги водію) потребують точного калібрування після ремонту.

Наявність професійного інструменту та обладнання на СТО (станції технічного обслуговування) є критично важливою для якісного та надійного ремонту автомобіля.

Професійне обладнання дозволяє точно визначити проблему, що економить час і гроші на непотрібних ремонтах. Спеціалізовані інструменти забезпечують правильне виконання ремонтних робіт згідно з вимогами виробника.

Яке спеціальне обладнання потрібно для технічного обслуговування і ремонту автівок

Спеціалізовані інструменти дозволяють механікам працювати швидше та ефективніше, бо сучасні авто мають компоненти, до яких складно або неможливо дістатися без спеціального обладнання, – зазначають фахівці компанії. Багато сучасних авто потребують регулярного оновлення програмного забезпечення, що можливо лише зі спеціальним діагностичним обладнанням.

Експерти називають такі основні види професійного обладнання та інструментів, які використовуються на сучасних СТО:

Діагностичне обладнання: Сканери OBD-II для зчитування кодів помилок.

Мультимарочні діагностичні комплекси.

Осцилографи для аналізу електричних сигналів. Підйомне обладнання: Двостійкові та чотиристійкові підйомники.

Ямні підйомники.

Гідравлічні домкрати. Обладнання для обслуговування двигуна: Стенди для промивки форсунок.

Компресометри та вакуумметри.

Пристрої для заміни мастила. Шиномонтажне та балансувальне обладнання: Шиномонтажні верстати.

Балансувальні стенди. Зварювальне обладнання: Зварювальні апарати різних типів.

Споттери для кузовного ремонту. Спеціалізовані інструменти: Динамометричні ключі.

Набори для фіксації розподільних валів.

Знімачі підшипників. Обладнання для кондиціонерів: Установки для заправки та обслуговування кондиціонерів. Стенди для розвал-сходження Прилади для вимірювання викидів вихлопних газів Обладнання для ремонту електроніки: Паяльні станції.

Тестери електронних компонентів.

Це лише базовий перелік. Конкретний набір обладнання може відрізнятися залежно від спеціалізації СТО та марок автомобілів, які вони обслуговують.

Тому, вибираючи СТО для ремонту автомобіля, варто звернути увагу на їхнє технічне оснащення. Це допоможе забезпечити якісний і надійний ремонт транспортного засобу.