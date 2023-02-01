Які типи спецтехніки використовують при розборах завалів 

Стихійні лиха, такі як сильні шторми, урагани, торнадо та повені, можуть залишити за собою великий слід спустошення та руйнування, теж саме, але ще гірше робить війна, яку веде агресивна Росія проти України. Повалені дерева, пошкоджені будинки, пошкоджені ділові установи та купи завалів, створюють серйозну проблему, яка потребує негайної уваги. Службам які займаються аварійним відновленням, потрібна відповідна спецтехніка для такої важкої роботи.

Експерти компанії PACK-TRADE, розповідають які типи машин зазвичай використовують при розборі завалів, та на які аспекти варто звернути увагу при плануванні таких робіт.

Які типи спецтехніки можуть знадобитися?

Хоча відповідний тип обладнання для ліквідації пошкоджень буде відрізнятися залежно від характеру, розміру та масштабу лиха, більшість робіт вимагатимуть одного або кількох із наведеного нижче:

Фото: pack-trade.com

Екскаватори: після розчищування завалів, наведення порядку зазвичай стає наступним кроком у процесі аварійного відновлення. Екскаватори можуть рити ями для фундаментів будівель і траншеї для прокладки комунікацій, ремонту та заміни пошкоджених підземних комунікацій і систем трубопроводів. Зазвичай використовують гусеничний екскаватор, завдяки його міцності, паливній ефективності та комфорту оператора серед ключових характеристик у всіх вагових категоріях. Хоча гусеничні машини повільніші за інші екскаватори, вони забезпечують більший баланс, гнучкість і загальну стабільність.

після розчищування завалів, наведення порядку зазвичай стає наступним кроком у процесі аварійного відновлення. Екскаватори можуть рити ями для фундаментів будівель і траншеї для прокладки комунікацій, ремонту та заміни пошкоджених підземних комунікацій і систем трубопроводів. Зазвичай використовують гусеничний екскаватор, завдяки його міцності, паливній ефективності та комфорту оператора серед ключових характеристик у всіх вагових категоріях. Хоча гусеничні машини повільніші за інші екскаватори, вони забезпечують більший баланс, гнучкість і загальну стабільність. Гусеничні трактори: також відомі як бульдозери, ці потужні машини можуть штовхати величезну кількість розкиданого сміття на купи, щоб полегшити процес утилізації. Їхні гусениці забезпечують додаткову стійкість і зчеплення на складній місцевості.

також відомі як бульдозери, ці потужні машини можуть штовхати величезну кількість розкиданого сміття на купи, щоб полегшити процес утилізації. Їхні гусениці забезпечують додаткову стійкість і зчеплення на складній місцевості. Екскаватори-навантажувачі : екскаватор-навантажувач — це універсальна, маневрена машина, яка може добре працювати в місцях, пошкоджених вибухами, захаращених сміттям. По суті, це трактор, оснащений ковшем навантажувача, який може виконувати низку легких робіт із ковшем та транспортуванням матеріалів.

екскаватор-навантажувач — це універсальна, маневрена машина, яка може добре працювати в місцях, пошкоджених вибухами, захаращених сміттям. По суті, це трактор, оснащений ковшем навантажувача, який може виконувати низку легких робіт із ковшем та транспортуванням матеріалів. Колісні навантажувачі: також відомі як фронтальні навантажувачі, ці маневрені машини служать мобільними ковшами, які можуть піднімати та транспортувати сміття та завантажувати його на транспортні засоби для вивезення.

також відомі як фронтальні навантажувачі, ці маневрені машини служать мобільними ковшами, які можуть піднімати та транспортувати сміття та завантажувати його на транспортні засоби для вивезення. Гусеничні навантажувачі: гусеничний навантажувач є більш важкою версією колісного навантажувача. Хоча гусеничні навантажувачі не такі швидкі та маневрені, як колісні, вони, як правило, забезпечують переміщення більшого об’єму вантажу. Оскільки вони мають гусениці, вони також працюють краще в умовах м’якшого підніжжя, які зазвичай існують у затоплених районах.

гусеничний навантажувач є більш важкою версією колісного навантажувача. Хоча гусеничні навантажувачі не такі швидкі та маневрені, як колісні, вони, як правило, забезпечують переміщення більшого об’єму вантажу. Оскільки вони мають гусениці, вони також працюють краще в умовах м’якшого підніжжя, які зазвичай існують у затоплених районах. Крани: крани та вантажівки-крани можуть знадобитися для операцій з ліквідації зруйнованих будівель, які потребують підйому та транспортування важких предметів.

крани та вантажівки-крани можуть знадобитися для операцій з ліквідації зруйнованих будівель, які потребують підйому та транспортування важких предметів. Самоскиди: у типовому сценарії ліквідації наслідків лиха самоскиди транспортують сміття, завантажене колісними навантажувачами, гусеничними навантажувачами та кранами, з місця для утилізації.

Важливість планування

Фото: pack-trade.com

Щоб розпочати операцію з очищення небезпечної зони, важливо спочатку добре зрозуміти, з чим можливо прийдеться стикатися. Треба мати план і бюджет, які включатимуть потрібну спецтехніку. Вибираючи правильний тип обладнання для роботи з очищення завалів, важливо враховувати наступні фактори:

Різноманітність завдань під рукою, як-от повалення великих дерев, видалення важких елементів будівель тощо.

Розмір площі та чи вистачить компактного, чи повнорозмірного обладнання.

Тип місцевості та чи потрібна гусенична, чи колісна техніка.

Кількість сміття, яке необхідно видалити, і способи його утилізації.

Виходячи з наведених вище факторів, можна звузити тип важкої техніки, необхідної для очищення відповідної площі.

Незалежно від того, землевласник ви чи підрядник, пошук правильної комбінації машин і навісного обладнання для майбутньої роботи є життєво важливим для успіху операції. Консультації експертів можуть допомогти порівняти різні машини, щоб полегшити вибір..