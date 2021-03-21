Какие технологические навыки в 2021 году помогут увеличить вашу конкурентоспособность

Пандемия коронавируса и связанная с ней экономическая турбулентность привели к тому, что многие готовы сменить профессию и заняться технологиями, но не многие знают, какие навыки им понадобятся, чтобы начать новую карьеру.

Специалисты Международного образовательного центра ITEA, филиалы которого работают в Киеве, Львове, Днепре и Харькове https://kharkiv.itea.ua/, рассказывают как увеличить свою конкурентоспособность, развивая востребованные в будущем технические навыки.

Востребованность

По оценкам, один миллион рабочих мест в сфере технологий остался невыполненным в 2020 году только в США. Кроме того, более половины руководителей компаний по обучению и развитию заявили, что технические навыки являются их главным приоритетом для обучения в 2021 году.

Конечно, технологии — это обширная область, и есть много интересных направлений, в которых каждый может найти себя. Эксперты ITEA рассматривают различные области технологий, и насколько велик спрос на каждый навык, которые будут востребованы в 2021 году.

Языки программирования в целом

Базовые знания языков программирования могут открыть двери в разные области, отмечают эксперты.

В списке лучших вакансий многих компаний хорошо представлены профессии, требующие навыков программирования. Фронтенд-инженер, разработчик Java, инженер-программист и т. д. Начиная с 2015 года, количество нанятых специалистов в сфере полного цикла ежегодно увеличивается на 35% .

Что касается конкретных навыков, можно выделить несколько заметных тенденций:

HTML и CSS — самые простые языки для начала, если вы новичок в кодировании.

— самые простые языки для начала, если вы новичок в кодировании. Python — самый быстрорастущий язык и второй по популярности на GitHub.

— самый быстрорастущий язык и второй по популярности на GitHub. JavaScript — самый распространенный язык программирования восемь лет подряд.

— самый распространенный язык программирования восемь лет подряд. Go пользуется большим спросом, но мало в предложении; только 7% разработчиков работают с ним часто.

пользуется большим спросом, но мало в предложении; только 7% разработчиков работают с ним часто. Scala, Ruby, Typescript и Kotlin также являются одними из самых востребованных навыков со сравнительно низким уровнем знаний разработчиков.

Конечно, выбор языка, который вам лучше всего подходит, зависит от конкретных целей желающего получить знания.

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект быстро меняет рабочую среду, делая это время захватывающим для программистов, ищущих что-то новое. В период с 2019 по 2020 год рост найма специалистов по ИИ вырос на 32%. В связи с его все более широким распространением специалисты по ИИ заняли первое место в LinkedIn в 2020 году и заняли 15 место в их списке «рабочих мест на подъеме» в 2021 году.

Здесь есть пересечение с машинным обучением, Но ключевое отличие состоит в том, что ИИ — это более широкая концепция, относящаяся к машинам, которые действуют разумно, как люди, тогда как машинное обучение полагается на устройства, понимающие конкретный набор данных. Основные навыки, которые нужно знать в области искусственного интеллекта, включают C++, Amazon Web Services (AWS) и Python.

Теперь, когда ИИ стал более распространенным (и предприятия внедряют ИИ, чтобы не отставать от спроса во время COVID-19), компании будут искать людей с конкретными областями знаний в области ИИ в 2021 году, такими как автоматическая обработка естественного языка (НЛП). распознавание речи (ASR) и автоматизация. Более того, согласно опросу UiPath 2020 года, 70% руководителей высшего звена хотят, чтобы даже нетехнические сотрудники обладали некоторыми навыками автоматизации и искусственного интеллекта.

Еще один новый навык искусственного интеллекта, который стоит изучить в 2021 году — AIOps (сокращение от искусственного интеллекта для ИТ-операций). Этот навык аналогичен DevOps, но предназначен специально для проектов, связанных с искусственным интеллектом, сочетая большие данные и машинное обучение для автоматизации пути от разработки к производству.

Машинное обучение

Машинное обучение — одна из самых инновационных и захватывающих областей, движущихся в будущее, что делает его одним из самых полезных навыков, которым можно научиться. От Siri и Alexa до чат-ботов, от прогнозного анализа до беспилотных автомобилей — у этой футуристической технологии есть множество применений. Машинное обучение даже использовалось, чтобы помочь предсказать, насколько заразным может быть пациент с COVID-19, и ускорить разработку лекарств.

По данным McKinsey, 49% компаний в настоящее время изучают или планируют использовать машинное обучение. Распространенные варианты использования машинного обучения включают рекомендательные системы, создание аналитических данных и аналитических данных о клиентах, а также обнаружение мошенничества.

Машинное обучение можно применить во всех отраслях, включая здравоохранение, образование, финансы и т. д.

Наука о данных и аналитика

Две постоянно востребованные технические вакансии в сфере больших данных включают науку о данных и аналитику данных. Прогнозируется, что выручка от приложений и аналитики больших данных вырастет с 5,3 млрд долларов в 2018 году до 19,4 млрд долларов в 2026 году. Отрасли, вкладывающие наибольшие средства в большие данные, — это банковское дело, производство, профессиональные услуги (например, финансовые консультанты, бухгалтерские фирмы).

53% компаний применяют аналитику больших данных, чтобы ускорить принятие решений и повысить точность.

Анализ данных — это навык начального уровня, в то время как наука о данных становится все более продвинутой. Отрасли, в которых нужны специалисты по данным, включают образование, финансы, здравоохранение, программное обеспечение и многое другое.

Инженерия данных

Инжиниринг данных отделен от науки о данных, но первое — это то, что позволяет второму существовать. Инженеры по обработке данных создают инфраструктуру и инструменты, на которые специалисты по данным полагаются для выполнения своей работы.

С 2015 года темпы роста найма на эту технологическую вакансию увеличились почти на 35% в самых разных отраслях.

Визуализация данных

Визуализация данных — это способ помочь людям понять важность данных, поместив их в визуальный контекст. Например, превращая электронные таблицы или отчеты в диаграммы и графики, которые можно будет легко понять. Этот навык обычно используется специалистами по обработке данных и аналитиками данных, но также может быть полезен в ролях цифрового маркетинга.

Думайте об этой карьере как о мостике между техническими и нетехническими ролями. Вы берете данные, собранные аналитиками, и преобразуете их в понятную для всех форму.

Сетевая и информационная безопасность (кибербезопасность)

Для любой компании, которая собирает информацию о клиентах или имеет дело с собственными конфиденциальными данными, обеспечение безопасности сетей имеет первостепенное значение.

Когда утечки данных все же случаются, они могут иметь серьезные последствия, об этом напишут с СМИ, и восстановление их может быть дорогостоящим. Количество утечек данных увеличилось на 50% в 2019 году. Исследования также показывают, что удаленная работа была источником до 20% атак кибербезопасности в 2020 году.

Эти ситуации и рост числа рабочих мест на дому подчеркивают, насколько важно для компаний поддерживать безопасность своих сетей на должном уровне, и делают кибербезопасность одной из самых необходимых профессий и одним из востребованных технологических навыков в 2021 году. За год спрос компании на инженеров по безопасности увеличился на 132%.

К сожалению для этих компаний, сейчас не хватает людей, обученных сетевой безопасности. К счастью для вас, это означает, что на рынке есть пробел, который вы можете заполнить.

Облачные вычисления

Количество рабочих мест в сфере облачных вычислений растет, потому что все больше и больше компаний переходят с классической серверной инфраструктуры на облачные решения. По данным Forrester Research, рынок глобальных публичных облачных сервисов вырастет на 35% до 120 миллиардов долларов в 2021 году.

Мало того, что компании переходят на облако, многие компании создают свои продукты и услуги непосредственно в облаке. Это означает, что навыки облачной архитектуры будут востребованы в 2021 году и в последующий период.

Виртуальная реальность и дополненная реальность

Виртуальная реальность и дополненная реальность — собирательный термин — расширенная реальность или XR — имеют тенденцию быть полезными не только для развлечений в будущем. Маркетинг, реклама, здравоохранение и производство — это некоторые отрасли, которые уже начали применять технологию XR.

Согласно отчету Hired State of Software Engineers за 2019 год, спрос на инженеров AR и VR вырос на невероятные 1400%. Хотя количество рабочих мест в этой области стремительно растет, количество кандидатов на поиск работы не успевает за ними, что представляет собой хорошую возможность для тех, кто хочет обучиться этому высокотехнологичному навыку сейчас.

В ближайшем будущем AR стремится опередить VR по росту и прибыльности. В отчетах прогнозируется, что к 2025 году мировой рынок VR-игр будет стоить 45,09 миллиарда долларов, а к 2022 году AR — 133 миллиарда долларов.

Интернет вещей (IoT)

В самом широком смысле термин «Интернет вещей» охватывает все, что связано с Интернетом, но он все чаще используется для определения объектов, которые «разговаривают» друг с другом.

Интернет вещей состоит из устройств — от простых датчиков до смартфонов и носимых устройств — соединенных вместе.

Все, что подключено к Интернету, можно взломать, поэтому безопасность этих устройств является одной из главных задач. По этой причине специалисты по кибербезопасности, специализирующиеся на IoT, скорее всего, будут пользоваться большим спросом.

Во время пандемии многие компании запустили новые проекты Интернета вещей.

Мобильная разработка

Сегодня в мире насчитывается 3,8 миллиарда пользователей смартфонов, и это число продолжает расти с каждым годом. Это означает, что компаниям, которые хотят оставаться актуальными, нужны не только веб-сайты, но и мобильные приложения. Навыки разработки мобильных устройств также обладают тем преимуществом, что если вы можете создавать приложения для других, вы можете создавать и продавать свои собственные, так что это идеальный путь карьерного роста для начинающих предпринимателей.

Одно из интересных направлений, что мобильные приложения применяются в дополненной реальности. Такие приложения, как Pokémon Go и Harry Potter: Wizards Unite — игра, объединяющая в себе реальный мир, технологии и реальность. Еще одна интересная разработка мобильных приложений в 2021 году — контактные приложения для отслеживания, которые помогают замедлить распространение COVID-19.

Робототехника

Как инженер-робототехник, вы можете специализироваться на программном или аппаратном обеспечении, работая с виртуальными или физическими ботами. Физическая робототехника может включать в себя медицинское оборудование, исследовательских роботов, аниматронику для фильмов или парков развлечений, автоматизированное производственное оборудование и многое другое.

Виртуальные боты могут существовать как в программном обеспечении, так и в Интернете, чтобы помочь автоматизировать такие задачи, как обслуживание клиентов, виртуальная помощь и т. д.

Роботы также стали «незаменимыми работниками» во время пандемии , наблюдая за пациентами с COVID-19, осуществляя доставку, проверяя температуру людей и многое другое. В разработке находится даже полностью автоматизированный робот для взятия мазков, который будет проводить тесты на COVID-19 на пациентах. Этот повышенный спрос на роботов означает, что растет спрос на инженеров-робототехников.

Какие технологические навыки вы можете получить в этом году

Любой из этих полезных технических навыков поможет вам сделать успешную карьеру в сфере технологий в 2021 году и в последующий период. Теперь остается только выбрать, что лучше всего подходит для вашей личности и интересов.

Независимо от того, являетесь ли вы новичком в программировании и технологиях, или у вас уже есть некоторый опыт и вы готовы сузить круг вопросов и специализироваться в определенной области, есть много возможностей повысить свои навыки, не тратя целое состояние, — заключают специалисты ITEA.