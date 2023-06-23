Єдиний реєстр зброї відсьогодні повноцінно працює

Основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена.

Про це повідомив очільник МВС України Ігор Клименко: Єдиний реєстр зброї передбачає також створення Електронних кабінетів. Тож українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через «Єдине вікно громадянина» https://services.mvs.gov.ua або у магазині з продажу зброї.

Розумію, що питань стосовно нововведень буде багато, тож ми створили додаткові канали зв’язку з громадянами:

Контакт-центр ЄРЗ: 044-33-44-035

Чат-бот Єдиного реєстру зброї у Телеграмі @arms_mvs_bot