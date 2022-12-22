ЄС заявили про передачу Україні енергетичної допомоги: 900 генераторів та лампочки

Урсула Фон дер Ляєн запевнила, що ЄС працює над збільшенням потоків електроенергії з Україною. Європейський союз надасть Україні допомогу у сфері енергетики. Йдеться про 900 генераторів.

“ЄС працює над збільшенням потоків електроенергії між Україною, Молдовою та рештою Європи. Ми також мобілізуємо 900 генераторів для електропостачання країни, включаючи її лікарні”, – йдеться в повідомленні глави Єврокомісії Урсули Фон дер Ляєн у Twitter.

Крім того, вона заявила, що Україна отримає енергозберігаючі лампочки.

“І ми відправляємо мільйони енергозберігаючих лампочок. Ми з вами. Світло буде”, – підсумувала чиновниця.