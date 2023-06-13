Суд не задовольнив вимогу УПЦ МП служити в Києво-Печерській лаврі

Представники УПЦ МП не прибули на засідання.

Суд не задовольнив вимогу Української православної церкви Московського патріархату проводити богослужіння в Києво-Печерській лаврі.

Про це повідомив у Телеграм глава Мінкультури Олександр Ткаченко.

“Маємо першу, і вірю, що не останню, перемогу в суді у справі повернення майна Києво-Печерської лаври державі”, – написав Ткаченко.

Міністр повідомив, що сьогодні, 13 червня, в Господарському суді Києва відбулось слухання по суті по справі за позовом УПЦ МП до Національного заповідника Києво-Печерська лавра про усунення перешкод представникам УПЦ МП у користуванні майном, а саме у доступі та здійсненні богослужінь.

Ткаченко зазначив, що представники чоловічого монастиря УПЦ не прибули на засідання та просили його перенести. Суд відхилив клопотання через необґрунтованість. Суд, дослідивши матеріали справи, прийняв рішення про відмову в задоволенні позовних вимог УПЦ, повідомив Ткаченко.

Нагадаємо, що 5 червня комісія МКІП з прийому-передачі державного майна Києво-Печерської лаври завершила свою роботу та підписала з Національним заповідником відповідний акт. Ткаченко тоді зазначив, що загалом комісія перевірила та повертає у користування держави 79 об’єктів – усі в різних станах.

Також повідомлялося, що УПЦ МП за три дні має звільнити приміщення лаври.

12 червня Українська православна церква Московського патріархату не підписала у встановлений термін акти приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври. // LB.ua