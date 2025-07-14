Європейська комісія схвалила «роумінговий безвіз» для України

RLAH (Roam Like At Home) – це послуга, яка дозволяє українцям користуватися роумінгом в країнах Європейського Союзу за такими ж тарифами, як і вдома.

Єврокомісія погодила приєднання України до політики ЄС Roam like at Home. Це дозволить українцям користуватися мобільним зв’язком в ЄС без додаткових витрат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

Приєднання очікується з 1 січня 2026 року.