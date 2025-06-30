З 1-го липня в Україні більше не буде 220 вольт

З 1 липня 2025 року Україна офіційно переходить на номінальну напругу 230/400 В, відмовляючись від звичних 220 В. Цей крок є частиною гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У березні 2024 року втратив чинність стандарт ДСТУ EN 50160:2014, який визначав характеристики напруги. Натомість у травні того ж року був затверджений європейський стандарт EN 50160, який набрав чинності 1 березня 2025 року. НКРЕКП на засіданні 15 квітня затвердила зміни до Кодексу системи розподілу для адаптації до нових технічних норм.

«Таким чином, з 01.07.2025 в Україні почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення, зокрема – перехід на номінальну напругу 230/400 В. Одне з ключових нововведень – встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги: від 207 до 253 В (±10% від номінального значення 230 В)», – йдеться в повідомленні.