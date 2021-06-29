З 1 липня зростуть аліменти: які будуть нові суми

Через збільшення в Україні розміру прожиткового мінімуму, який із 1 липня становитиме 2294 гривень, збільшиться й розмір аліментів.

Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Відповідно до чинного законодавства, гарантований мінімальний розмір аліментів складає 50% від прожиткового мінімуму.

Від 1 липня прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років запланований в розмірі 2 013 гривень, а для дітей від 6 до 18 років – 2 510 гривень.

Відтак, для дітей віком до 6 років гарантований мінімальний розмір аліментів становитиме 1006,50 гривень, а для дітей віком від 6 до 18 років мінімальні виплати складатимуть 1255 гривень.

Також вказується, що якщо платник аліментів має достатній заробіток, то за рішенням суду встановлюється мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину в розмірі 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Зазначимо, мінімальний прожитковий мінімум – це набір продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, достатній для забезпечення нормального функціонування організму людини, задоволення основних соціальних і культурних потреб.

Наразі цей базовий показник становить 2189 грн на особу, а з 1 липня він зросте до 2294 грн на особу.