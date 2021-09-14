З 1 жовтня в Україні суттєво подорожчають тепло і гаряча вода

По Україні з 1 жовтня зміняться тарифи на опалення і гарячу воду. За оцінками колишнього міністра ЖКГ Олексія Кучеренка, подорожчання торкнеться 60% населення — переважно тих, хто живе в містах з центральним теплопостачанням. У Києві розглядається варіант з підвищенням тарифів на 40%, така ж тенденція спостерігається в Одесі.

У деяких великих містах тарифи вже булоj переглянуто. Так, в Тернополі суми в платіжках виросли на 79%, у Старокостянтинові Хмельницької області — на 65%, в Кременчуці Полтавської області — на 53%. Президент «Української організації захисту споживачів послуг» Олег Титамір прогнозує, що в Чернівцях тариф на поставку тепла і гарячої води може злетіти на 70 відсотків, в Полтаві — на 36−40 відсотків.

У Києві тарифи на тепло і гарячу воду можуть зрости вже з жовтня. Багато що залежить від рішення суду 16 вересня: «Київтеплоенерго» і «Укргазвидобування» повинні владнати свою суперечку про ціну газу. Якщо Київ не доб’ється права на прямий договір і порівняно дешевий газ внутрішнього видобутку, то для споживачів тарифи зміняться наступним чином.

Опалення. Замість існуючих 1616,48 грн за Гкал вартість може скласти 2151,77−2433,90 грн.

Гаряче водопостачання. Замість нинішніх 99,79 грн за кубометр гарячої води, тариф може вирости до 109,55−122,17 грн за кубометр.

Нагадаємо, незалежний експерт кандидат економічних наук Олександр Хмелевський прогнозує, що тарифи на опалення і гарячу воду в новому опалювальному сезоні в середньому зростуть на 30%. Якщо ж питання з компенсаціями за дорогий газ так і не вирішиться, подорожчання буде ще більшим. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТИ»