З 22 травня наземний громадський транспорт Києва у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття
З 22 травня наземний громадський транспорт Києва у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття. Влада заявила про необхідність інспекції всіх столичних укриттів. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста, повідомляє пресслужба КМДА.
«У разі повітряної тривоги КП «Київпастранс» та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розміщеного за маршрутом руху», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що водій транспорту робитиме оголошення про найближче укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо.
Контроль за зупинкою громадського транспорту біля найближчого укриття забезпечуватиме управління Патрульної поліції в місті Києві.