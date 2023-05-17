З 22 травня наземний громадський транспорт Києва у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття

«У разі повітряної тривоги КП «Київпастранс» та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розміщеного за маршрутом руху», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водій транспорту робитиме оголошення про найближче укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо.

Контроль за зупинкою громадського транспорту біля найближчого укриття забезпечуватиме управління Патрульної поліції в місті Києві.