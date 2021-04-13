За домашнє насильство над дитиною судитимуть горе-матір

Кегичівським відділом Красноградської окружної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт за фактами систематичного вчинення домашнього насильства (ст.126-1 КК України) матір’ю відносно своєї неповнолітньої доньки.

За інформацією керівника Красноградської окружної прокуратури Дмитра Нестєрова встановлено, що мешканка с. Кегичівка упродовж останнього року вчиняла психологічне насильство стосовно своєї 16-літньої доньки, яке полягало у словесних образах, грубій образливій нецензурній лайці, чим принижувало гідність дитини виганяючи її з дому, створенню умов для погіршення якості її життя.

За цей час горе-матір судом чотири рази притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства у вигляді штрафів у розмірі від 170 грн до 680 грн. У суді громадянка свою вину визнавала, розкаювалася, сплачувала добровільно штрафи, але після вживання алкогольних напоїв, знову бралася за старе і перетворювала життя дитини в суцільні страждання.

Довідково: службою у справах дітей вивчається питання про позбавлення цієї горе-матері батьківських прав.

Досудове розслідування проводили слідчі сектору поліцейської діяльності №1 Відділення поліції №1 Красноградського районного відділу поліції за процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури.

Санкція статті передбачає покарання у виді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешта на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури