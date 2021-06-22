В МАУ кинули низку пасажирів рейсу яка чекала на реєстрацію, літак полетів без них

Пасажири авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» поскаржились, що 20 червня не змогли потрапити на рейс до Туреччини через довгу чергу на реєстрацію в аеропорту «Бориспіль». Доки люди чекали у черзі, їм повідомили, що рейс затримується і вони встигнуть, але літак вилетів вчасно. У компанії вибачились через збій у роботі та анонсували службове розслідування інциденту.

Про інцидент повідомила одна з пасажирок рейсу МАУ до Туреччини, тревел-блогерка Яна Метьолкіна, зазначає Громадське. В Instagram вона розповіла, що прибула до аеропорту майже за 2 години до вильоту. «За стійкою реєстрації була жахлива черга, в якій я простояла всі ці 1:50. За 15 хвилин до вильоту я і ще близько 50 людей все ще стояли в черзі на реєстрацію. Нам сказали, що рейс затримується і без нас не полетять», ㅡ написала жінка.

За розкладом літак мав вилетіти о 17:30. Однак, за словами Метьолкіної, деяким людям у черзі на пошту прийшло повідомлення про затримку рейсу, тому пасажири не хвилювалися. Коли ж блогерка пройшла паспортний контроль та о 17:45 підійшла до гейту, виявилось, що він закритий, а літак полетів. Вона розповіла, що вибігла через вже закриті двері в надії знайти свій літак та підійшла з проханням про допомогу до працівників. Натомість блогерці повідомили, що вона не може тут перебувати. Її та інших людей, що вийшли за закриті двері, відвели давати свідчення щодо порушення пункту пропуску та оштрафували на 240 гривень. Після прохання відвести її до працівників МАУ, які можуть допомогти, жінку направили знову до реєстрації. Як пише блогерка, там вже проводили реєстрацію на новий рейс, а черга рухалась так само повільно. Користувачка Facebook Ірина Науменко написала, що також була у той час в аеропорту. Вона зазначила, що черги на реєстрацію не рухались, а людям «не було до кого звернутися».

Фото: Facebook/скриншот