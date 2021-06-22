В МАУ кинули низку пасажирів рейсу яка чекала на реєстрацію, літак полетів без них
Про інцидент повідомила одна з пасажирок рейсу МАУ до Туреччини, тревел-блогерка Яна Метьолкіна, зазначає Громадське. В Instagram вона розповіла, що прибула до аеропорту майже за 2 години до вильоту.
«За стійкою реєстрації була жахлива черга, в якій я простояла всі ці 1:50. За 15 хвилин до вильоту я і ще близько 50 людей все ще стояли в черзі на реєстрацію. Нам сказали, що рейс затримується і без нас не полетять», ㅡ написала жінка.
За розкладом літак мав вилетіти о 17:30. Однак, за словами Метьолкіної, деяким людям у черзі на пошту прийшло повідомлення про затримку рейсу, тому пасажири не хвилювалися. Коли ж блогерка пройшла паспортний контроль та о 17:45 підійшла до гейту, виявилось, що він закритий, а літак полетів.
Вона розповіла, що вибігла через вже закриті двері в надії знайти свій літак та підійшла з проханням про допомогу до працівників. Натомість блогерці повідомили, що вона не може тут перебувати. Її та інших людей, що вийшли за закриті двері, відвели давати свідчення щодо порушення пункту пропуску та оштрафували на 240 гривень.
Після прохання відвести її до працівників МАУ, які можуть допомогти, жінку направили знову до реєстрації. Як пише блогерка, там вже проводили реєстрацію на новий рейс, а черга рухалась так само повільно.
Користувачка Facebook Ірина Науменко написала, що також була у той час в аеропорту. Вона зазначила, що черги на реєстрацію не рухались, а людям «не було до кого звернутися».
Що кажуть в компанії?
Представники МАУ визнали, що деякі пасажири рейсу «Київ — Стамбул» 20 червня не встигли на літак через чергу на стійках реєстрації.
«І хоча реєстрацію пасажирів забезпечує не авіакомпанія МАУ, а приватна хендлінгова компанія, ми повністю розділяємо і усвідомлюємо свою відповідальність за збій у роботі», ㅡ йдеться у відповіді МАУ на запит avianews.
Як пише видання, пізніше з блогеркою зв’язався представник PR-служби МАУ і їй надали новий квиток. Решті пасажирам, що не встигли на рейс також пропонують повне повернення вартості квитка та зміну дати або маршруту на будь-які інші рейси.
Наразі в авіакомпанії пообіцяли провести спеціальне службове розслідування щодо дій своїх контрагентів в аеропорту «Бориспіль» та переглянути час початку реєстрації на рейси, зважаючи на те, що на Бориспільській трасі з 22 червня почався ремонт 18-кілометрової ділянки, яка веде від Києва до аеропорту «Бориспіль».