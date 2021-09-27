За організацію «зеленського» форуму «Україна 30» платили компанії українських мільярдерів

Серію форумів «Україна 30» за участі перших осіб держави, міжнародних і громадських діячів та представників бізнесу організувала фірма GoodMedia, яку раніше очолював заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, а зараз — його дружина.

Про це йдеться в розслідуванні видання «Бабель».

Участь GoodMedia в організації форумів «Україна 30» виданню підтвердили кілька поінформованих джерел і документація компанії, подана на тендер на організацію Інвестиційного форуму Києва (там GoodMedia називає себе «одним із основних організаторів» форуму).

GoodMedia Тимошенко формально очолював до початку своєї роботи в Офісі президента — спершу як радника, а потім на посаді заступника глави. Потім компанію очолила дружина Тимошенка Олена.

GoodMedia раніше займалася знімкуванням політичних роликів зокрема для Петра Порошенка, Анатолія Гриценка, Володимира Гройсмана, партії «УКРОП» і Володимира Зеленського.

Про організацію «України 30» публічно компанія не повідомляла; на сайті форуму лише вказано, що його натхненником є президент Володимир Зеленський.

На прохання пояснити, як компанія дружини заступника глави Офісу президента стала організатором форуму, GoodMedia лише відповіла, що не бачить конфлікту інтересів, адже захід недержавний, а серед працівників компанії немає держслужбовців.

Крім того, за даними видання, участь в «Україні 30» для представників бізнесу й громадських діячів була платною. «Бабель» отримав підтвердження про оплату участі принаймні двох бізнесів — ДТЕК Рината Ахметова та МХП Юрія Косюка. Називати точну суму в компаніях відмовилися.

Як зазначається, бізнеси платили за участь в «Україні 30» від 100 до 750 тисяч гривень. Це ж нібито робили й представники громадських організацій, зареєстровані як фізичні особи-підприємці (але конкретних даних видання не має).

Підкреслюється, що платна участь у заходах — це нормальна світова практика, але вона мала б повідомлятися публічно. Натомість серед спонсорів чи платних учасників заходу жодної компанії не було вказано. Видання нарахувало 30 компаній, які платили за участь в «Україна 30».

Офіс президента не відповів на запит. Співрозмовник в антикорупційних органах розповів виданню, що конфлікт інтересів у ситуації можна підтвердити лише в разі, якщо існує пряме письмове розпорядження Тимошенка про організацію форуму GoodMedia. А його найімовірніше немає. // Діло