За позовом прокуратури підприємця зобов’язано повернути водосховище на Луганщині вартістю ₴59 млн.

За позовом Старобільської місцевої прокуратури Господарським судом Луганської області зобов’язано підприємця повернути Донцівській сільській раді водосховище, розташоване на земельній ділянці водного фонду комунальної власності, площею понад 129 га вартістю 59 млн грн.

Прокуратурою встановлено, що після закінчення терміну дії договору оренди підприємець водний об’єкт не повернув та продовжував використовувати водосховище для здійснення підприємницької діяльності.

Він наполягав на тому, що договір оренди є чинним, сплачуючи при цьому орендну плату в значно нижчому розмірі за встановлений нормативно.

Судом відхилено як необґрунтовані зустрічні позовні вимоги підприємця про визнання укладеною додаткової угоди, умовами якої передбачалось поновлення дії договору оренди водного об’єкту ще на п’ять років.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури