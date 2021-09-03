Баннер пророссийского экс-нардепа Мураева провисел на Доме профсоюзов всего несколько часов

Банер с изображением пророссийского политика Евгения Мураева сняли с Дома профсоюзов.

Как передает корреспондент УНИАН, после огласки в социальных сетях и СМИ, баннер с изображением пророссийского политика Евгения Мураева на Доме профсоюзов на Майдане Независимости сняли.

Пока неизвестно, кто сделал демонтаж рекламной площади.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на Доме профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве поместили огромный баннер с изображением пророссийского политика и экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева.

Также на баннере содержится реклама его телеканала и надпись «Здесь наша земля!» на фоне карты Украины.

В Национальном музее Революции Достоинства надеялись, что баннер с изображением пророссийского политика на Майдане провисит недолго.

В КП «Киевреклама» сказали, что баннер висит законно и в этом случае можно обратиться в Госпродпотребслужбу. Они мониторят такие случаи и имеют законные рычаги воздействия.