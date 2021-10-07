Заниження вартості митного оформлення на понад ₴2,7 млн. – судитимуть начальника митного поста та його підлеглого на Дніпропетровщині

Дніпропетровською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно колишнього начальника митного поста Дніпропетровської митниці Державної фіскальної служби та старшого державного інспектора за перевищення службових повноважень, що спричинило збитки у понад 2,7 млн грн (ч.2 ст.28 ч.3 ст.365 КК України).

За даними слідства, начальник митного поста, вступивши у попередню змову з підлеглим, надав розпорядження здійснити митне оформлення телевізорів під виглядом гідроакумуляторних баків, вартість яких значно нижча.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури