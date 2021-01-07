Завтра в Украине стартует «смягченный» локдаун: перечень запретов

С 8 до 24 января включительно в Украине будут действовать усиленные карантинные ограничения. Однако, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, «зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний локдаун».

Так с 8 до 24 января 2021 года запрещаться работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос).

Запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме:

торговли исключительно товарами, что относятся к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, бытовой химии, средств связи, печатных средств массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами. Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов;

Разрешается торговля топливом.

Также в указанный период можно предоставлять финансовые услуги, разрешена деятельность финансовых учреждений и деятельность по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельность операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Запрещается работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров.

На период действия усиленного карантина будет запрещено посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведения любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

Продолжит работать общественный транспорт.

УНН