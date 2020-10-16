Зеленский представил три финальных пункта из опроса, которые «слили» еще вчера
Президент Владимир Зеленский официально объявил три финальных вопроса всенародного опроса. Опрос будет проводиться в день местных выборов, 25 октября.
Об этом Зеленский заявил в видеообращении.
Так, будут вынесены вопросы:
- Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной раде до 300?
- Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли в тяжелых больных?
- Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?