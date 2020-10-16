Зеленский представил три финальных пункта из опроса, которые «слили» еще вчера

Президент Владимир Зеленский официально объявил три финальных вопроса всенародного опроса. Опрос будет проводиться в день местных выборов, 25 октября.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

Так, будут вынесены вопросы:

Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной раде до 300?

Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли в тяжелых больных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

РБК-Украина