Зеленский представил три финальных пункта из опроса, которые «слили» еще вчера

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Президент Владимир Зеленский официально объявил три финальных вопроса всенародного опроса. Опрос будет проводиться в день местных выборов, 25 октября.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

Зеленский представил три финальных вопроса всенародного опроса

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Так, будут вынесены вопросы:

  • Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной раде до 300?
  • Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли в тяжелых больных?
  • Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

РБК-Украина

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