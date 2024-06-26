Зеленський підписав закон про англійську мову
Президент Володимир Зеленський підписав закон №9432 про функціонування англійської мови в Україні, який на початку червня ухвалила Рада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.
Згідно з даними на сайті парламенту, закон сьогодні, 26 червня, повернули до Ради з підписом глави держави.
Що передбачає закон
Нагадаємо, законопроект про функціонування англійської мови президент України Володимир Зеленський вніс до Ради трохи менше року тому. Парламент ухвалив ініціативу глави держави у другому читанні лише 4 червня цього року.
Документом пропонується, щоб англійська мова набула статусу однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.
Також, згідно із законом, тепер в Україні чиновники, військовослужбовці офіцерського складу, які служать за контрактом, поліцейські середнього та вищого складу і не тільки мають знати англійську мову.
Знання перевірятимуть на безкоштовному екзамені, організацією якого займеться Міністерство освіти та науки.