Зеленський вніс до Ради законопроєкт про множинне громадянство
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону про множинне громадянство.
Джерело: картка законопроєкту №11469.
У пояснювальній записці вказано, що ухвалення цього закону допоможе забезпечити умови для повернення громадян, які вимушено покинули Україну через війну, а також збереження ними громадянства України.
Окрім того, це розширить можливості для набуття українського громадянства деякими категоріями іноземців та людей без громадянства.
Глава держави пропонує, щоб множинність громадянства (підданства) допускалась у таких випадках:
- одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;
- набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;
- автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;
- автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;
- набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;
- набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.
Окрім того, множинність громадянства не допускатиметься щодо людей, які мають громадянство Росії (тобто країни, визнаної Верховною Радою державою-агресором / державою-окупантом) або держави, яка не визнає територіальну цілісність і суверенітет України.
Також законопроєкт має на меті спрощення порядку набуття громадянства України та вдосконалення регулювання правового статусу іноземців і людей без громадянства, які проходять або проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України або одружені з такою людиною чи є її дитиною.
Цей документ:
- уточнює умови набуття громадянства України за народженням, за територіальним походженням, а також умови прийняття до громадянства;
- переглядає підстави для втрати громадянства України;
- урегульовує питання можливості подання паспортного документа, строк дії якого закінчився, іноземцями та людьми без громадянства, які проходили службу у війську, для отримання посвідки на тимчасове проживання;
- унормовує питання щодо правового статусу іноземців та людей без громадянства, які під час дії воєнного стану надають або надавали стрілецьку, тактичну, медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та іншу допомогу війську безпосередньо у районах ведення бойових дій.