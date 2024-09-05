Боротьба із залежністю: які інструменти використовують ігрові майданчики

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Одним із головних завдань, яке вирішують легальні онлайн казино, є боротьба з ігровою залежністю. Розповідаємо про сучасні інструменти, які активно використовують оператори для виконання важливої місії. 

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Пропаганда відповідальної гри

Український ринок азартної індустрії сьогодні формують легальні казино, які пройшли перевірку й отримали відповідні ліцензії від комісії КРАІЛ. Державний регулятор висуває багато вимог до ігрових операторів, одна з головних – заклик клієнтів до відповідальної гри. Аналіз ігрових майданчиків, який провела команда https://online-casinos.com.ua/, визначив список інструментів, які використовують казино:

  • Попередження про ризики;
  • Поради та інструкції для гравців-початківців;
  • Допуск до гри тільки повнолітніх осіб;
  • Заклики відповідально ставитися до азартних ігор;
  • Необхідність самоконтролю і дисципліни. 

Гасла вищеописаного характеру оператори масово публікують на офіційних сайтах, розсилають гравцям у персональних повідомленнях, інтегрують у рекламні матеріали. 

Фінансові ліміти

Ще один дієвий інструмент, який легальні казино активно використовують для боротьби з ігровою залежністю, це опція налаштування фінансових лімітів. Одразу після реєстрації на сайті або в додатку оператора гравцеві пропонується спеціальна форма, у якій він може вибрати такі параметри:

  • Денний ліміт на депозити;
  • Тижневий ліміт на поповнення;
  • Місячний ліміт на депозити;
  • Максимальна кількість зроблених ставок на один із трьох періодів. 

За необхідності параметри встановлених лімітів можуть змінюватися. Крім того, у ліцензованих казино зараз не можна проводити депозити за допомогою кредитних карток – комісія КРАІЛ подбала про те, щоб гравці використовували тільки особисті кошти. 

Реєстр і деактивація ігрового рахунку

Легальні казино регулярно подають інформацію про проблемних гравців до комісії КРАІЛ. Ці дані заносяться до відповідного реєстру. Рахунки користувачів, які перебувають у реєстрі проблемних гравців, автоматично блокуються у всіх ліцензованих закладах. 

Також у сертифікованих казино є опція закриття ігрового акаунта. Якщо геймер відчув необхідність відсторонитися від азартних розваг, він може деактивувати свій рахунок на тимчасовій або постійній основі. 

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