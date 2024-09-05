Боротьба із залежністю: які інструменти використовують ігрові майданчики

Одним із головних завдань, яке вирішують легальні онлайн казино, є боротьба з ігровою залежністю. Розповідаємо про сучасні інструменти, які активно використовують оператори для виконання важливої місії.

Пропаганда відповідальної гри

Український ринок азартної індустрії сьогодні формують легальні казино, які пройшли перевірку й отримали відповідні ліцензії від комісії КРАІЛ. Державний регулятор висуває багато вимог до ігрових операторів, одна з головних – заклик клієнтів до відповідальної гри. Аналіз ігрових майданчиків, який провела команда https://online-casinos.com.ua/, визначив список інструментів, які використовують казино:

Попередження про ризики;

Поради та інструкції для гравців-початківців;

Допуск до гри тільки повнолітніх осіб;

Заклики відповідально ставитися до азартних ігор;

Необхідність самоконтролю і дисципліни.

Гасла вищеописаного характеру оператори масово публікують на офіційних сайтах, розсилають гравцям у персональних повідомленнях, інтегрують у рекламні матеріали.

Фінансові ліміти

Ще один дієвий інструмент, який легальні казино активно використовують для боротьби з ігровою залежністю, це опція налаштування фінансових лімітів. Одразу після реєстрації на сайті або в додатку оператора гравцеві пропонується спеціальна форма, у якій він може вибрати такі параметри:

Денний ліміт на депозити;

Тижневий ліміт на поповнення;

Місячний ліміт на депозити;

Максимальна кількість зроблених ставок на один із трьох періодів.

За необхідності параметри встановлених лімітів можуть змінюватися. Крім того, у ліцензованих казино зараз не можна проводити депозити за допомогою кредитних карток – комісія КРАІЛ подбала про те, щоб гравці використовували тільки особисті кошти.

Реєстр і деактивація ігрового рахунку

Легальні казино регулярно подають інформацію про проблемних гравців до комісії КРАІЛ. Ці дані заносяться до відповідного реєстру. Рахунки користувачів, які перебувають у реєстрі проблемних гравців, автоматично блокуються у всіх ліцензованих закладах.

Також у сертифікованих казино є опція закриття ігрового акаунта. Якщо геймер відчув необхідність відсторонитися від азартних розваг, він може деактивувати свій рахунок на тимчасовій або постійній основі.