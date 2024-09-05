Боротьба із залежністю: які інструменти використовують ігрові майданчики
Одним із головних завдань, яке вирішують легальні онлайн казино, є боротьба з ігровою залежністю. Розповідаємо про сучасні інструменти, які активно використовують оператори для виконання важливої місії.
Пропаганда відповідальної гри
Український ринок азартної індустрії сьогодні формують легальні казино, які пройшли перевірку й отримали відповідні ліцензії від комісії КРАІЛ. Державний регулятор висуває багато вимог до ігрових операторів, одна з головних – заклик клієнтів до відповідальної гри. Аналіз ігрових майданчиків, який провела команда https://online-casinos.com.ua/, визначив список інструментів, які використовують казино:
- Попередження про ризики;
- Поради та інструкції для гравців-початківців;
- Допуск до гри тільки повнолітніх осіб;
- Заклики відповідально ставитися до азартних ігор;
- Необхідність самоконтролю і дисципліни.
Гасла вищеописаного характеру оператори масово публікують на офіційних сайтах, розсилають гравцям у персональних повідомленнях, інтегрують у рекламні матеріали.
Фінансові ліміти
Ще один дієвий інструмент, який легальні казино активно використовують для боротьби з ігровою залежністю, це опція налаштування фінансових лімітів. Одразу після реєстрації на сайті або в додатку оператора гравцеві пропонується спеціальна форма, у якій він може вибрати такі параметри:
- Денний ліміт на депозити;
- Тижневий ліміт на поповнення;
- Місячний ліміт на депозити;
- Максимальна кількість зроблених ставок на один із трьох періодів.
За необхідності параметри встановлених лімітів можуть змінюватися. Крім того, у ліцензованих казино зараз не можна проводити депозити за допомогою кредитних карток – комісія КРАІЛ подбала про те, щоб гравці використовували тільки особисті кошти.
Реєстр і деактивація ігрового рахунку
Легальні казино регулярно подають інформацію про проблемних гравців до комісії КРАІЛ. Ці дані заносяться до відповідного реєстру. Рахунки користувачів, які перебувають у реєстрі проблемних гравців, автоматично блокуються у всіх ліцензованих закладах.
Також у сертифікованих казино є опція закриття ігрового акаунта. Якщо геймер відчув необхідність відсторонитися від азартних розваг, він може деактивувати свій рахунок на тимчасовій або постійній основі.Tweet