Десятки заражений коронавирусом среди участников Кубка Америки по футболу
Среди участников Кубка Америки по футболу 2021 года подтверждено 140 заражений. Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) считает столь низкий результат «отчетливым» признаком эффективности мероприятий против распространения инфекции и медицинских указаний с учетом более 15 тысяч проведенных тестов.
Турнир проходит в Бразилии, которая по числу подтвержденных заражений (почти 18 млн) уступает лишь Индии и США, передает DW.
Коронавирусом с начала пандемии заразились более 179 млн жителей планеты. Свыше 3,8 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 22 июня.Tweet