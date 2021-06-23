Евро-2020: Франция, Германия и Португалия не пустили бы сборную Украины в 1/8 финала
Сборная Германии в концовке вырывает путевку в 1/8 финала. Роналду и Бензема делают по дублю, Португалия присоединяется к Франции в плей-офф.
Сборные Германии и Венгрии сыграли боевую ничью — 2:2, и этот счет устроил немцев, которые в итоге занимают второе место в группе F. Венгры провели выдающийся матч, дважды ведя в счете, но в паре эпизодов удача была явно не на их стороне. В итоге венгры покидают турнир с высоко поднятой головой, а немцы совсем скоро сыграют в 1/8 финала с Англией.
А сборная Франции становится победителем, и ее следующим соперником станет в Бухаресте сборная Швейцарии. А чемпионы Европы выходят в 1/8 финала с третьего места в группе и теперь поедут в Севилью на матч со сборной Бельгии.
Криштиану Роналду поставил рекорд по голам на больших турнирах и сравнялся с Али Даеи по забитым в составе сборной.
Группа F
|Сыгранные матчи
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|Разница голов
|Очки
|Франция
|3
|1
|2
|0
|4
|3
|1
|5
|Германия
|3
|1
|1
|1
|6
|5
|1
|4
|Португалия
|3
|1
|1
|1
|7
|6
|1
|4
|Венгрия
|3
|0
|2
|1
|3
|6
|-3
|2
Украину бы такой результат не устроил, но благодаря Швеции и Испании подопечные Шевченко все-таки сыграют в 1/8 против Швеции.
Источник: УЕФАTweet