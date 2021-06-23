Евро-2020: Франция, Германия и Португалия не пустили бы сборную Украины в 1/8 финала

Сборная Германии в концовке вырывает путевку в 1/8 финала. Роналду и Бензема делают по дублю, Португалия присоединяется к Франции в плей-офф.

Сборные Германии и Венгрии сыграли боевую ничью — 2:2, и этот счет устроил немцев, которые в итоге занимают второе место в группе F. Венгры провели выдающийся матч, дважды ведя в счете, но в паре эпизодов удача была явно не на их стороне. В итоге венгры покидают турнир с высоко поднятой головой, а немцы совсем скоро сыграют в 1/8 финала с Англией.

А сборная Франции становится победителем, и ее следующим соперником станет в Бухаресте сборная Швейцарии. А чемпионы Европы выходят в 1/8 финала с третьего места в группе и теперь поедут в Севилью на матч со сборной Бельгии.

Криштиану Роналду поставил рекорд по голам на больших турнирах и сравнялся с Али Даеи по забитым в составе сборной.

Группа F

Сыгранные матчи Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница голов Очки Франция 3 1 2 0 4 3 1 5 Германия 3 1 1 1 6 5 1 4 Португалия 3 1 1 1 7 6 1 4 Венгрия 3 0 2 1 3 6 -3 2

Украину бы такой результат не устроил, но благодаря Швеции и Испании подопечные Шевченко все-таки сыграют в 1/8 против Швеции.

Источник: УЕФА