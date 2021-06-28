Евро-2020: сборная Испании выбивает Хорватию из турнира в матче с 8-ю голами

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Хорватии в Копенгагене встречалась со сборной Испании.

В первом тайме команды обменялись голами, при этом испанцы забили сами себе. Во втором тайме Ф. Торрес и Сезар Аспиликуэта сделали счет комфортным для Испании, но в конце поединка за хорватов забивают Оршич и Пашалч, и переводят матч в овертайм. В дополнительном времени, хорваты не сумели реализовать два ярких момента, а вот испанцы забили дважды. Сначала Альваро Мората, а затем Оярсабаль.

Хорватия 3 — 5 Испания

Составы:

Хорватия – Ливакович, Чалета-Цар, Гвардиол, Юранович (Брекало, 74), Вида, Ковачич (Будимир, 79), Модрич (Иванушец, 114), Влашич (Пашалич, 79), Брозович, Ребич (Оршич, 67), Петкович (Крамарич, 46).

Испания – Унаи Симон, Гайя (Альба, 78), Аспиликуэта, Лапорт, Эрик Гарсия (Пау Торрес, 72), Сарабия (Ольмо, 72), Коке (Фабиан Руис, 78), Педри, Бускетс (Родри, 102), Ферран Торрес (Ойарсабаль, 88), Мората.

Предупреждения:

Брозович (73), Чалета-Цар (83).

Испанцы вышли в 1/8 финала с второго места в группе Е после двух игр вничью со Швецией (0:0) и Польшей (1:1), а также крупной победы над Словакией (5:0).

Таким образом, в 1/4 финала Испания сыграет с победителем встречи, Франция/Швейцария.