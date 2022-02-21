У Росії встановили що це вони перемогли на Олімпіаді в Китаї

Олімпіада-2022 закінчилася перемогою збірною Норвегії у загальному заліку. Скандинави побили свій же рекорд за кількістю золотих нагород на зимових ОІ, зазначає видання Трибуна. Ось, як виглядає таблиця загального заліку:

Eurosport.ru же має свою систему підрахунку медалей. За ним «Росія» займає друге місце. Нагадаємо, що збірної з такою назвою у Пекіні-2022 не було. Російські атлети виступали під абревіатурою ОКР.

🥇🥈🥉🇷🇺🔥❤️ Мощно оторвались от Германии и заняли второе место! Каждая медаль важна! Спасибо, Россия! pic.twitter.com/gvvJLujWHU — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) February 20, 2022

Але згодом Eurosport.ru змінив підрахунок. За новою системою «Росія» вже стала першою в загальному заліку.

⚡️🇷🇺❤️🪵 Россия – первая в медальном зачете! Если учитывать четвертые места и «деревянные» медали, то мы обошли норвежцев! pic.twitter.com/K5oXZhmfak — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) February 20, 2022

«Росія – перша у медальному заліку! Якщо враховувати четверті місця та «дерев’яні» медалі, то ми обійшли норвежців!» – написали вони.