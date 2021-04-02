Футбольного арбитра посадили на 15 месяцев за сомнительный пенальти (видео)

Вдобавок, рефери на 10 лет отстранен от любой футбольной работы.

Сербский футбольный судья Срджан Обрадович попал за решетку на 15 месяцев за злоупотребление служебными полномочиями и влиянием на положение клубов в турнирной таблице, а именно речь идет о назначение двух спорных пенальти в поединке чемпионата Сербии, который был три года назад.

Об этом сообщает The Sun.

Арбитр обслуживал встречу «Спартака» (Суботица) и «Раднички» (Ниш), которые соревновались за путевку в Лигу Европы.

Обрадович поставил в ворота «Раднички» два пенальти и удалил их игрока. Оба пенальти были реализованы и «Спартак» победил 2:0.

Антикоррупционный отдел Верховного суда Сербии свой вердикт смог вынести лишь спустя три года с момента происшествия. Судья получил 15 месяцев тюрьмы. А также суд запретил на 10 лет Обрадовичу заниматься футбольной деятельностью.