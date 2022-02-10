Adidas расторг контракт с пнувшим кошку футболистом сборной Франции

Производитель спортивной экипировки Adidas расторг контракт с защитником сборной Франции и лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Куртом Зума после того как в сеть попало видео, где спортсмен пинает свою кошку. Английская команда оштрафовала его на 250 тысяч фунтов.

Видео попало в сеть во вторник, его записал брат футболиста. На записи видно, как 27-летний Зума бросает животное на пол и бьёт ногой на глазах у ребёнка. Снимавший видео брат Зумы, футболист одной из низших лиг, смеётся за кадром.

Команду Зума критикуют за то, что она недостаточно быстро отреагировала на инцидент отмечает Радио Свобода. Спортсмен вышел в основном составе «Вест Хэма» уже после того, как видео попало в сеть. Несколько крупных спонсоров заявили, что приостанавливают сотрудничество с клубом.

Петицию в интернете с требованием привлечь Зума к уголовной ответственности подписали почти 300 тысяч человек. Проверкой инцидента занимается региональная полиция. Кошка изъята из семьи на время расследования и находится на попечении Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными. Житель Лондона переименовал названного в честь Зума кота из Курта в Барта.

Спортсмен и его брат принесли извинения за своё поведение. «Нет никаких оправданий моему поведению, мне искренне стыдно», — заявил 27-летний футболист.