Українські спортсменки в артистичному плаванні виборюють «бронзу» Олімпіади-2020

На Олімпійських іграх-2020 розіграли перші медалі в артистичному плаванні — в змаганнях дуетів. Українки Марта Фєдіна та Анастасія Савчук принесли Україні чергову нагороду Токіо-2020. Після двох четвертих місць на минулих Іграху-2016 у Ріо Україна завоювала на цій Олімпіаді “бронзу”. Це перша медаль у артистичному плаванні в історії України.

До фінальної частини змагань відібралися 12 дуетів. Усі вони вже виконали технічну програму в кваліфікації — оцінки за неї додавалися до балів за довільну, з якою спортсменки виступали у фінальний день, і за сумою визначалися призерки.

Після технічної, або обов’язкової, програми українки Фєдіна та Савчук посідали третє місце. Вони обходили своїх головних конкуренток у боротьбі за “бронзу” — японок Юкіко Інуї та Меґуму Йошіда — трохи більше, ніж на пів бала.

У фіналі дуети повторювали ту саму довільну програму, яку виконували у кваліфікації. Марта й Анастасія виступила з нею ще краще, ніж у перший день. За виступ українки отримали 95.6 — майже на 0.7 вище, ніж у кваліфікації, що дозволило їм перевершити особистий рекорд.

Японки не змогли наздогнати українок, і Фєдіна та Савчук із сумою 189.462 упевнено втрималися в трійці. Дует поступився лише представницям ОКР Свєтлані Колєсніченко й Свєтлані Ромашиній та китаянкам Хуан Сюечень і Сунь Веньянь. // УНН