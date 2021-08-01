Белорусскую легкоатлетку, которую силой пытались выдворить из Токио, взяла под охрану полиция Японии
Белорусскую легкоатлетку Кристина Тимановскую, которую силой пытались выдворить из Токио, взяла под охрану полиция Японии.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Беларусь головного мозга.
По данным Telegram-канала, полиция Японии взяла Кристину Тимановскую под охрану.
«… уже можно говорить, что спортсменке при содействии белорусской диаспоры и японской полиции удалось вовремя забить тревогу и воспрепятствовать насильственному вывозу из Токио», — говорится в сообщении.
Также отмечено, что в Национальном антикризисном управлении белорусской оппозиции уже работают над предоставлением Кристине Тимановской дипломатической помощи по получению убежища с МИД Польши и Австрии.
Известно, что представители японского МИД выехали в токийский аэропорт, чтобы встретиться с легкоатлеткой. А МОК заявил, что изучает ситуацию с Тимановской.
***
Как сообщалось, белорусскую легкоатлетку Кристина Тимановскую пытались насильно вывезти из Токио. Девушка уже заявила, что планирует искать убежища в Европе, а также призвала МОК вмешаться в ситуацию.
Накануне Кристина Тимановская резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Пропагандисты обвинили белорусскую олимпийку в «несдержанной выходке».Tweet