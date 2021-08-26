Групповой этап ЛЧ: Бавария, Барселона и Бенфика против Динамо; Интер, Реал и Шериф против Шахтёра

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Украину в этом турнире представляют  «Шахтер» и «Динамо».

Результаты жеребьёвки таковы:

Группа А

  • «Манчестер Сити»
  • ПСЖ
  • «Лейпциг»
  • «Брюгге»

Группа В

  • «Атлетико»
  • «Ливерпуль»
  • «Порту»
  • «Милан»

Группа С

  • «Спортинг»
  • «Боруссия» Д
  • «Аякс»
  • «Бешикташ»

Группа D

  • «Интер»
  • «Реал»
  • «Шахтер»
  • «Шериф»

Группа Е

  • «Бавария»
  • «Барселона»
  • «Бенфика»

«Динамо»

Группа F

  • «Вильярреал»
  • МЮ
  • «Аталанта»
  • «Янг Бойз»

Группа G

  • «Лилль»
  • «Севилья»
  • «Зальцбург»
  • «Вольфсбург»
  • Группа H

    «Челси»

  • «Ювентус»
  • «Зенит»
  • «Мальме»

В новом сезоне Лига чемпионов  будет иметь такой график игр:

  • 1-й тур: 14-15 сентября
  • 2-й тур: 28-29 сентября
  • 3-й тур: 19-20 октября
  • 4-й тур: 2-3 ноября
  • 5-й тур: 23-24 ноября
  • 6-й тур: 7-8 декабря
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