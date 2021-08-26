Групповой этап ЛЧ: Бавария, Барселона и Бенфика против Динамо; Интер, Реал и Шериф против Шахтёра
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Украину в этом турнире представляют «Шахтер» и «Динамо».
Результаты жеребьёвки таковы:
Группа А
- «Манчестер Сити»
- ПСЖ
- «Лейпциг»
- «Брюгге»
Группа В
- «Атлетико»
- «Ливерпуль»
- «Порту»
- «Милан»
Группа С
- «Спортинг»
- «Боруссия» Д
- «Аякс»
- «Бешикташ»
Группа D
- «Интер»
- «Реал»
- «Шахтер»
- «Шериф»
Группа Е
- «Бавария»
- «Барселона»
- «Бенфика»
«Динамо»
Группа F
- «Вильярреал»
- МЮ
- «Аталанта»
- «Янг Бойз»
Группа G
- «Лилль»
- «Севилья»
- «Зальцбург»
- «Вольфсбург»
- Группа H
«Челси»
- «Ювентус»
- «Зенит»
- «Мальме»
В новом сезоне Лига чемпионов будет иметь такой график игр:
- 1-й тур: 14-15 сентября
- 2-й тур: 28-29 сентября
- 3-й тур: 19-20 октября
- 4-й тур: 2-3 ноября
- 5-й тур: 23-24 ноября
- 6-й тур: 7-8 декабря