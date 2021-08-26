Групповой этап ЛЧ: Бавария, Барселона и Бенфика против Динамо; Интер, Реал и Шериф против Шахтёра

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Украину в этом турнире представляют «Шахтер» и «Динамо».

Результаты жеребьёвки таковы:

Группа А

«Манчестер Сити»

ПСЖ

«Лейпциг»

«Брюгге»

Группа В



«Атлетико»



«Ливерпуль»

«Порту»

«Милан»

Группа С



«Спортинг»



«Боруссия» Д



«Аякс»



«Бешикташ»



Группа D



«Интер»

«Реал»

«Шахтер»

«Шериф»

Группа Е



«Бавария»



«Барселона»



«Бенфика»



«Динамо»



Группа F



«Вильярреал»



МЮ

«Аталанта»

«Янг Бойз»

Группа G



«Лилль»



«Севилья»

«Зальцбург»

«Вольфсбург»

Группа H «Челси»

«Ювентус»

«Зенит»

«Мальме»

В новом сезоне Лига чемпионов будет иметь такой график игр: