Ірина Коляденко «розгромно» програла, але здобула срібло Олімпіади-2024 у вільній боротьбі

У суботу, 10 серпня, українська спортсменка Ірина Коляденко провела фінал Олімпіади-2024 у вільній боротьбі, здобувши срібло Парижа.

У вирішальній сутичці за золото у ваговій категорії 62 кг українка розгромно програла другому номеру світового рейтингу Мотокі Сакурі з Японії з рахунком 1:12.

Під час змагань у Парижі 25-річна Коляденко в 1/8 фіналу здолала представницю Монголії Орхон Пуревдорж (8:7) у чвертьфіналі перемогла болгарську спортсменку Біляну Дудову (7:3), а у півфіналі переграла Айсулу Тинибекову з Киргизстану.

Нагадаємо, на минулих Іграх у Токіо уродженка Ірпеня виграла бронзову нагороду. Коляденко є чинною чемпіонкою Європи.

Медаль Коляденко стала для України 12-ю на Олімпіаді в Парижі – 3 золота, 5 срібних нагород та 4 бронзи. // Дзеркало тижня