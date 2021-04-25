Киевское «Динамо» досрочно стало чемпионом Украины

Киевское «Динамо» завоевало золотые медали чемпионата Украины в сезоне 2020-2021.

Подопечные Мирчи Луческу оформили чемпионство за три тура до финиша.

Это стало возможным после того, как в 23-м туре УПЛ «Динамо» в Киеве разгромило «Ингулец» со счетом 5:0. Киевляне стали недосягаемы для своего ближайшего преследователя «Шахтера» и вернули чемпионство в столицу.

После 23 туров «Динамо» набрало 58 очков и на 13 пунктов опережает «Шахтер», который в этом туре проиграл «Александрии».

Чемпионство «Динамо»: цифры и факты

«Динамо» в 16-й раз в истории выиграло чемпионат Украины. Это рекордный показатель.

«Динамо» стало чемпионом Украины впервые с 2016 года и в своем первом сезоне под руководством Мирчи Луческу. Киевляне прервали гегемонию «Шахтера».

У «Динамо» теперь 37 титулов, добытых за время независимости Украины (16 чемпионских титулов, 12 Кубков Украины и 9 Суперкубков Украины). Киевляне на два трофея опережают «Шахтер» (13 чемпионских титулов, 13 Кубков Украины, 8 Суперкубков Украины и Кубок УЕФА).

Мирча Луческу в девятый раз в карьере стал чемпионом Украины, выиграв золотые медали с обоими украинскими грандами. Он первый тренер, которому удалось выиграть чемпионство и с «Шахтером», и с «Динамо». Всего в активе 75-летнего Луческу теперь 34 трофея в карьере.

«Динамо» может оформить «золотой дубль» в сезоне, если 13 мая обыграет «Зарю» в финале Кубка Украины.

Вместе с чемпионским титулом «Динамо» завоевало прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов 2021-2022.

УНИАН