У Воронежі чомусь вибухнула нафтобаза (відео)

Припускають, що гелікоптер завдав удару по резервуарах з нафтопродуктами.

У російському обласному центрі Воронеж триває потужна пожежа на нафтобазі.

Відео з місця події публікують у соціальних мережах.

Одразу після початку пожежі на кадрах одного з відео було зафіксовано російський ударний гелікоптер Ка-52, який летів від нафтобази.

Припускають, що саме він завдав удару по резервуарах з нафтопродуктами, щоб пальне не дісталося найманцям з «ПВК Вагнер». Над місцем пожежі в небо підіймається великий стовбур чорно густого диму, який видно з різних куточків Воронежа.

У Воронезькій області ввели режим контртерористичної операції. Інформаційна агенція Reuters з посиланням на власні джерела повідомила про захоплення військових об’єктів у Воронежі. Однак підтверджень цього немає. Очевидці повідомляють, що колона пройшла повз місто і рушила далі в бік Москви.