Киевское «Динамо» обыграло «Ференцварош» и вышло в Лигу Европы

Единственную победу на групповом этапе киевлянам принес гол Дениса Попова

Киевское «Динамо» встречалось с венгерским «Ференцварошем» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

На кону поединка стояла путевку в 1/16 финала Лиги Европы, потому лишний раз рисковать никто не собирался. Тем более, в первом тайме. Настораживало лишь то, что «Ференцварош» больше владел мячом. Это говорило о том, что Ребров приехал в Киев за победой. Правда, территориальное преимущество гостей не воплощалось в забитые мячи. За первые 45 минут команды на двоих нанесли пять ударов, но ни одного – в створ ворот.

После перерыва игра продолжилась в таком же ключе, однако команды добавили в точности, что сразу же принесло свои плоды. На 60-й минуте киевляне заработали штрафной удар недалеко от чужих ворот. Де Пена сделал навес в штрафную, а там Денис Попов головой протолкнул мяч в ворота венгров, опередив украинца из «Ференцвароша» Игоря Харатина.

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После забитого мяча киевляне грамотно сыграли и практически ничего не позволили создать сопернику в атаке.

«Динамо» одержало первую победу в текущей Лиге чемпионов и вместе с ней путевку в плей-офф Лиги Европы.

Своего следующего соперника в еврокубках киевляне узнают 14 декабря. А сами матчи запланированы на 18 и 25 февраля. // Сегодня