Киевское «Динамо« стартует в Лиге чемпионов матчем против голландцев

Это будет первый матч киевлян в еврокубках под руководством Луческу

Киевское «Динамо» начинает борьбу в Лиге чемпионов сезона 2020/21 с третьего квалификационного раунда. По итогам жеребьевки этой стадии, соперником команды Мирчи Луческу стал голландский АЗ.

Также путем жеребьевки (чей шар вытянули первым) был определен хозяин поединка. Киевляне примут соперника дома.

Отметим, в новом сезоне матчи квалификации не предусматривают ответных игр. Противостояния будут состоять из одной встречи. В случае ничьей предусмотрено дополнительное время и серия пенальти.

Победитель третьего раунда отбора сразу выходит в плей-офф раунд, где возвращается классический формат двух поединков дома и на выезде.

В случае неудачи на любой стадии команда автоматически перейдет в групповой раунд Лиги Европы.

Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 15 и 16 сентября без зрителей на трибунах.

Поэтому новый сезон стартует позже обычного. Квалификация, которая должна была начаться 23 июня, была сдвинута на 8 августа. Плей-офф турнира уже пройдет по первоначальному графику. // РБК-Украина