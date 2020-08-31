Киевское «Динамо« стартует в Лиге чемпионов матчем против голландцев

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Это будет первый матч киевлян в еврокубках под руководством Луческу

Киевское «Динамо» начинает борьбу в Лиге чемпионов сезона 2020/21 с третьего квалификационного раунда. По итогам жеребьевки этой стадии, соперником команды Мирчи Луческу стал голландский АЗ.

"Динамо" стартует в Лиге чемпионов матчем против голландского клуба

Фото: (facebook.com/fcdynamoua)

Также путем жеребьевки (чей шар вытянули первым) был определен хозяин поединка. Киевляне примут соперника дома.

Отметим, в новом сезоне матчи квалификации не предусматривают ответных игр. Противостояния будут состоять из одной встречи. В случае ничьей предусмотрено дополнительное время и серия пенальти.

Победитель третьего раунда отбора сразу выходит в плей-офф раунд, где возвращается классический формат двух поединков дома и на выезде.

В случае неудачи на любой стадии команда автоматически перейдет в групповой раунд Лиги Европы.

Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 15 и 16 сентября без зрителей на трибунах.

Поэтому новый сезон стартует позже обычного. Квалификация, которая должна была начаться 23 июня, была сдвинута на 8 августа. Плей-офф турнира уже пройдет по первоначальному графику. // РБК-Украина

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