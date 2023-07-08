Київське «Динамо» різко висловилося про «гастролі» турецького «Фенербахче» у Росії

Українська команда засудила турецький клуб за продажність “Газпрому”.

Київське “Динамо” виступило з офіційною заявою щодо рішення турецького “Фенербахче” взяти участь у товариському турнірі в російському Санкт-Петербурзі.

“Коли фанати у Стамбулі скандували назву країни-вбивці та приходили на матч проти “Динамо” у масках головного садиста Європи – ваш клуб мовчав. Тепер зрозуміло, чому. Криваві гроші “Газпрому” затьмарили вам усе, залишили без честі та совісті. Російські ракети щодня вбивають українців, весь цивілізований світ згуртувався проти агресії та масових вбивств, а ваш клуб приймає криваві подачки від спонсорів тероризму.

УЄФА та ФІФА усувають російські клуби від участі у міжнародних турнірах, а ви їдете до них на гастролі, щоб заробити та підіграти агресору. Ніщо не може виправдати цього кроку. Жодні гроші не компенсують вам цю ганебну поведінку, цю поїздку до вбивць без моралі та людських якостей.

Ми не боїмося сказати на весь світ: ви допомагаєте вбивцям продовжувати криваві жнива на українській землі. Ви підіграєте їм та легітимізуєте головне зло 21-го століття. Fenerbahçe Spor Kulübü – ні честі, ні сорому, ні совісті! Ганьба вам!”, – йдеться у повідомленні. // УНІАН