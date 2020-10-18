Ломаченко програв Лопесу і віддав усі три чемпіонські пояси (відео)

Українець Василь Ломаченко поступився у бою за звання абсолютного чемпіона світу американцю Теофімо Лопесу.

Бій відбувся у ніч на 18 жовтня у Лас-Вегасі.

Українець почав бій з розвідки, яка затягнулася на кілька раундів. Лопес викидав у кілька разів більше ударів, хоча точнішим був Ломаченко. Американець користувався перевагою у габаритах і не підпускав Ломаченка близько за рахунок джеба, пробиваючи потужні бокові.

До кінця четвертого раунду Лопес завдав 149 ударів, Ломаченко – 36. Однак переваги американця в такому бою не було. Ломаченко ефектно використовував блок. І лише декілька разів Лопесу вдалося завдати удар в корпус.

Ломаченко й надалі проводив бій з малою кількістю ударів, хоч вони були влучнішими. Попри це, у букмекерів почали змінюватися коефіцієнти, і вже у сьомому раунді коефіцієнт на перемогу Лопеса був кращим, аніж у Ломаченка.

У восьмому раунді українець зумів провести вибухову атаку, декілька разів завдавши прицільні удари по супернику. Загалом за цей раунд кожен другий удар Ломаченка досягав цілі. Натомість у Лопеса влучними були менше третини ударів.

You were waiting for Loma to step on the gas? Round 8 just got everyone to the edge of their seats. 👀#LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/Esv1AERusU — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

У десятому раунді Ломаченко значно переважав суперника. Українець виявився готовим до тривалого поєдинку. Лопес почав уступати йому. А букмекери знову покращили коефіцієнти на Ломаченка.

За декілька секунд до кінця бою арбітру довелося зупинити поєдинок. У Лопеса була розсічена брова. Бій продовжили після того, як йому надали допомогу.

Ломаченко зазнав несподіваної поразки одноголосним рішенням суддів. Усі троє віддали перемогу Лопесу — 116-112, 119-109, 117-111.

Таким чином, українець програв три чемпіонські пояси.

Нагадаємо, Ломаченко не виходив у ринг із серпня 2019 року. В останньому бою українець за очками переміг британця Люка Кемпбелла, завоювавши титул WBC. Простій Лопеса був меншим — американець у грудні 2019 року нокаутував Річарда Кома і вперше в кар’єрі став чемпіоном світу.

Василь Ломаченко є найтитулованішим українським боксером. Здобув титул чемпіона світу у напівлегкій, другій напівлегкій та легкій вазі, WBO, WBC та The Ring вагових категоріях.

Дворазовий чемпіон Олімпійських ігор (у 2008 та 2012 роках). На аматорському рівні дворазовий чемпіон світу (2009, 2011), чемпіон Європи (2008), багаторазовий чемпіон України.

З вересня 2018 року очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій за версією журналу «The Ring». // LB.ua