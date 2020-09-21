Украинский боксер Выхрист отправил испанца в глубокий нокаут (видео)

Виктор Выхрист одержал яркую победу в рамках вечера бокса в Днепре.

Перспективный украинский супертяжеловес Виктор Выхрист провел свой третий бой на профессиональном ринге.

В Днепре в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией «Top Boxing Generation», Выхрист нокаутировал испанца Габриэля Энгуему (10-10, 6 КО).

Украинский боксер нокаутировал испанца в третьем раунде.

Для Выхриста эта победа стала третьей подряд.

Видео опубликовал телеканал XSport.

Отметим, что в рамках вечера бокса в Днепре супертяж Андрей Руденко (33-5, 20 КО) завоевал титул чемпиона Украины, победив другого украинца Константина Довбыщенко (7-8-1, 4 КО). Руденко выиграл единогласным решением судей — 100:92, 99:91, 100:91. // УНИАН