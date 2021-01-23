Лукашенко лишили права проводить еще один международный турнир

Международный союз современного пятиборья (UIPM) принял решение перенести в другую страну чемпионат мира, который должен был пройти в июне этого года в Минске.

Об этом сообщается на официальном сайте союза, пишет УНН.

В союзе отметили, что внимательно следили за развитием событий в Беларуси и до последнего не хотели переносить место проведения турнира. Однако в итоге участники исполкома решили провести чемпионат в Минске позднее, а в этом году турнир пройдет в тех же числах, но в другой стране. “После подробного обсуждения исполком проголосовал за перенос чемпионата мира в Минске на более поздний срок, нестабильность в принимающей стране может поставить под угрозу успех соревнования”, — заявил глава UIPM Клаус Шорманн.

Как отметил Шорманн, одной из главных причин переноса стало опасение, что некоторые страны-участницы откажутся направлять спортсменов в Беларусь. Также он отметил, что исполком принял во внимание санкции Международного олимпийского комитета, введенные против Национального олимпийского комитета Беларусь.

Новое место проведения турнира будет объявлено в течение нескольких дней. Чемпионат мира станет последним квалификационным турниром перед Олимпийскими играми, которые пройдут этим летом в Токио.

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В прошлый понедельник Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Беларусь права провести матчи чемпионата мира по хоккею. Первоначально турнир должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге. Это решение приветствовала Латвия и заявила о полной готовности провести турнир самостоятельно. Минск назвал же это решение якобы “безосновательным”.

Причиной переноса турнира назвали невозможность обеспечить безопасность команд и зрителей. IIHF, в частности, тревожит противостояние властей и оппозиции, начавшееся в августе прошлого года из-за несогласия с результатами президентских выборов.

IIHF рассматривает в качестве альтернативы Беларуси Словакию и Данию.