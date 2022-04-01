Результаты жеребьевки футбольного ЧМ-2022
29 команд узнали своих соперников по чемпионату мира, который пройдет в Катаре. Еще три сборные получат путевки на мундиаль в июне
В Дохе завершилась жеребьевка финального раунда чемпионата мира по футболу. Там может сыграть и сборная Украины.
Подопечным Александра Петракова в июне нужно обыграть сначала Шотландию, а затем Уэльс. Если украинцы справятся с этим заданием, то на мундиале их ждут Англия, Иран и США.
Результаты жеребьевки ЧМ-2022
- Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.
- Группа B: Англия, Иран, США, победитель стыковых матчей Шотландия/УКРАИНА – Уэльс.
- Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.
- Группа D: Франция, победитель стыковых матчей Перу – Австралия/ОАЭ, Дания, Тунис.
- Группа E: Испания, победитель пары Коста-Рика – Новая Зеландия, Германия, Япония.
- Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.
- Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.
- Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.
ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Матчи мундиаля примут 8 стадионов в пяти катарских городах – Доха (четыре стадиона), Аль-Хор, Аль-Вакра, Аль-Райан и Лусаил. Именно последний и примет финал чемпионата мира.
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