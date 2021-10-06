Львів’янка Олександра Хоменець стала чемпіонкою світу з боротьби

У бронзовій сутичці в категорії до 55 кг вона перемогла представницю РОК Ольгу Хорошавцеву.

По це на своїй сторінці у Фейсбуку написав очільник Управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін.

“Другу медаль для України і першу для Львова на чемпіонаті світу з боротьби здобула львів’янка Олександра Хоменець”, — йдеться в повідомленні.

Олександру Хоменець тренують Орест Скобельський та Андрій Бирка. Спортсменка є вихованкою Львівського фахового коледжу спорту.

Першу медаль для України раніше здобув борець вільного стилю Магомед Закарієв (97 кг). // Діло