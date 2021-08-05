Людмила Лузан добыла еще одну «бронзу» для Украины на Олимпиаде
Украинка Людмила Лузан получила «бронзу» по гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаде в Токио.
Соревнование проходило в формате каноэ-одиночка на дистанции в 200 метров. Результат украинской спортсменки составил 47.034 с.
Лузан на 0.08 секунд обошла спортсменка из Польши, действующую чемпионку Европы Дороту Боровскую.
Золотую медаль завоевала спортсменка из США Невин Харрисон, а «серебро» отошло к Лоренс Винсент-Ляпонт из Канады. // УННTweet