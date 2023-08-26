Олександр Усик переміг Дюбуа нокаутом у дев’ятому раунді

Український боксер Олександр Усик упевнено здолав британця Даніеля Дюбуа та зберіг титули провідних боксерських організацій планети.

Поєдинок Усик – Дюбуа розпочав у польському Вроцлаві після оголошення культовим ринг-анонсером Майклом Баффером о 00:39. На кону були пояси боксерських організацій IBF, WBA, WBO, IBO та титул видання The Ring. Бій тривав 9 раундів.

Усик дотиснув опонента в 9-му раунді. Після серії ударів Дюбуа вдруге опинився на підлозі. Британський боксер намагався встати після нокдауну, але рефері просигналізував про неможливість продовжувати бій.

Раунд 8. Бій перейшов у гарячу фазу. Усик “заколисав” британського боксера спокійним темпом, а потім виконав серію влучних ударів. Дюбуа опинився на коліні, але вирішив продовжити поєдинок. А тут ще й гонг став для нього рятівним.

Раунд 7. Дюбуа вкотре спробував взяти бій під контроль. Він намагався загнати Усика в кут, але український боксер майстерно вийшов із-під пресингу. Більше того, під завісу раунду мультичемпіон кілька разів добряче “прописав” британцю.

Раунд 6. Після виру емоцій суперники взяли невелику паузу. Щоправда, і цього разу кілька хороших ударів українця влучили в ціль. Дюбуа намагався відповідати ударом на удар. Проте, загалом він виглядав не так переконливо, як Усик.

Раунд 5. На старті раунду Усик опинився на підлозі. Однак, про нокдаун не йшлося – Дюбуа збив українця відвертим ударом нижче пояса. Чемпіон приходив до тями орієнтовно 5 хвилин, а потім піддав опонента шквалу ударів. Гонг врятував британця.

Раунд 4. Український боксер активніше провів 2,5 хвилини. Утім, раунд виявився ледь не найспокійнішим зі старту поєдинку. Дюбуа вдалося стримати випади Усика, хоча за записками суддів британець на той момент поступався.

Раунд 3. У дебюті українець провів успішну “двійку” – влучив правою рукою в голову, а потім додав лівою. Британський боксер спробував перехопити ініціативу та трохи попрацював першим номером. Усик, однак, ці потуги суперника вміло звів нанівець.

Раунд 2. Дюбуа додав в активності та завдав чемпіону небезпечного удару нижче пояса. Усик відреагував на порушення правил із посмішкою. Згодом український боксер провів кілька непоганих атак, але британець без проблем встояв.

Раунд 1. Боксери розпочали двобій хоч і обережно, але в непоганому темпі. Українець записав до свого активу один влучний джеб. Британець осмілів на останній хвилині, але Усик уважно відзахищався.