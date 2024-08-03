Олімпіада-2024: збірна України здобула «золото» у фіналі командного фехтування на шаблях
Ольга Харлан здобула рекордну в історії України шосту медаль Олімпійських ігор.
У фінальному протистоянні Україна виявилася сильнішою за команду Південної Кореї – 45:42.
Про це повідомило Суспільне спорт.
На старті сутички Ольга Харлан перемогла у своєму двобої. Після цього південнокорейські фехтувальниці відігралися й вийшли вперед. Потім Ольга знову відіграла відставання. Наступні сутички проходили без явної переваги однієї з команд. У фінальній частині протистояння Україна поступалася. На фінальний бій вийшла Ольга Харлан і забезпечила національній збірній перемогу!
Україна завоювала друге золото у жіночому командному фехтуванні на шаблі в історії. Уперше українки перемогли у цій дисципліні на Іграх у Пекіні-2008.
Лідерка збірної України Ольга Харлан записала до свого активу рекордну шосту медаль Олімпіади випередивши плавчиню Яну Клочкову. У доробку української фехтувальниці 2 золота, 1 срібло та 3 бронзи.
Станом на зараз Україна на Олімпіаді в Парижі здобула 3 медалі: золото у командному фехтуванні, срібло Сергія Куліша у стрільбі та бронзу Ольги Харлан в індивідуальному фехтуванні на шаблі.
Нагадаємо, Олімпіада в Парижі триватиме до 11 серпня. // LB.ua
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