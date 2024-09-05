Українка Наталія Ніколайчик виборола чергове «золото» Паралімпіади-2024 з дзюдо
Крім того, Анжела Гаврисюк виборола “бронзу” у іншій ваговій категорії.
Дзюдоїстка Наталія Ніколайчик здобула для України золоту медаль у фіналі Паралімпійських ігор-2024.
Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.
Ніколайчик перемогла у поєдинку японку Шізуку Хайнгай в одиночному турнірі серед жінок у вазі до 48 кг у класі J1 (дзюдоїсти з порушенням зору).
Крім того, Анжела Гаврисюк виборола “бронзу” у ваговій категорії до 57 кг того ж класу J1. // LB.ua